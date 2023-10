Tras el atentado sufrido la madrugada del sábado por un grupo de delincuentes, la Miss Piura, Liz García Alvarado, solicitó a la Prefectura Regional garantías por su vida, pues teme un nuevo ataque contra su vida y los integrantes de su familia.

La reina de belleza llegó alrededor de las 11:30 de la mañana al local de la Prefectura, en compañía de sus familiares para solicitar le brinden garantías para su vida y familia, luego que la madrugada del sábado desconocidos llegaron hasta su casa, ubicada en la urbanización Avifap, y arrojaron una bomba molotov sobre su vehículo.

“Han tirado gasolina a mi carro que ha estado en la cochera dentro de mi casa. Han tirado fuego y se ha incendiado la mitad. El problema es que esto pudo originar una explosión del tanque de GLP y ser algo horrible. Han querido matar a mi familia y a mi. Estamos muy asustados”, manifestó Liz García a su salida de la Prefectura.

La reina de belleza aseguró que antes ni después del atentado recibió llamadas o mensajes amenazantes o extorsivas, ni ella ni ningún miembro de su familia.

“Esto no es un acto normal que me hayan querido robar una cartera. Este es un atentado que va más allá. En mi calidad de embajadora piurana no solo pido que tomen en cuenta mi caso, sino a Piura”, añadió muy preocupada.

Liz García precisó que cuando ocurrieron los hechos en la vivienda se encontraba su padre, hermano y ella. Sus propios familiares fueron quienes apagaron el fuego de la camioneta que hace tan solo cinco meses la compró.

“Yo le rogaba a mi papá que por favor abandone todo, porque ese carro podía explotar. Le pedía que abandonemos la casa. Fueron minutos de tragedia, pero mi papá por su experiencia en la Fuerza Aérea, más aguerrido, se ha metido con mi hermano a tirar agua. Han podido matarlos”, añadió Liz García.

Ella además solicitó la intervención del Ministerio de la Mujer, pues no quiere ser una víctima más de feminicidio.

De otro lado, personal de la Oficina de Criminalística y Extorsiones de la Divincri Piura ya iniciaron las investigaciones con la toma de muestras y la recopilación de las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona. La Policía encontró un balde con la gasolina y un guante que habrían usado los hampones.