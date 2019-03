Multan con S/ 105 mil a colegio que discriminó a menor "por no tener padre"

Síguenos en Facebook

La madre de familia Yoselyn Zapata denunció al colegio inicial de Piura "Kinder Creativos" porque discriminaron a su pequeño hijo al prohibirle participar en las actividades de celebración del Día del Padre.

El año pasado la joven madre puso su queja en Indecopi luego de que el colegio le negó la posibilidad a su niño de cinco años de festejar por esa fecha.

Según Zapata, el abuelo del menor había participado el año del pasado en representación del padre ausente en las actividades del colegio.

"Les dije que iría mi papá, o sea, el abuelito de mi hijo, y me respondieron que no, que eran órdenes de la directora", contó.

“Lo que más me indignó y me impulsó a acudir a Indecopi es que el hijo de la directora me dijera que [mi caso] no era problema de ellos, que igual, si intentaba matricular a mi hijo en otro colegio no lo iban a aceptar porque soy madre soltera”, manifestó.

Ahora la escuela "Kinder Creativos" de Piura deberá costear también una teraía psicológica para el menor además de los 105 mil soles de multa que le puso Indecopi.