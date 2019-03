“No queremos más mecidas del Estado”

Síguenos en Facebook

La construcción del nuevo hospital para Sullana es incierto. Por ello, una delegación de Piura y Sullana viajará a Lima el 27 de marzo para entrevistarse con los congresistas y el presidente de la República, Martín Vizcarra, para definir la modalidad para la construcción de los hospitales.

Desde luego, los médicos de Sullana alzaron su voz de protesta contra los funcionarios de Vizcarra, sobre todo contra el premier Salvador del Solar quien dijo que el hospital de Sullana se ejecutará por separado del hospital de Piura (ambos iban por APP), y que se hará con dinero de la reconstrucción y del Ministerio de Salud.

Estas declaraciones activaron las alarmas entre las autoridades de Sullana, que lamentaron la facilidad con la que los ministros cambian de discurso.

“No queremos más mecidas”, dijeron los médicos encabezados por el director del Hospital de Apoyo II de Sullana, Ivan Calderón, durante la reunión convocada la mañana de ayer.

DESIDIA

“Venimos luchando desde hace 21 años por un nuevo hospital para Sullana. En este momento estaba una modalidad por APP (Asociación Público-Privado) pero esta modalidad tiene dos hospitales en un mismo proyecto: el hospital III-I de Piura y un hospital II-II de Sullana”, informó.

“La viabilidad debió darse el año pasado, el 28 de diciembre, según el cronograma que estaba establecido por la Oficina de Proyectos del Gobierno Regional”, indicó.

“Sin embargo no se llevó a cabo, y con este gobierno, el doctor Servando García encontró que los costos eran demasiados altos, y haciendo la consulta al Ministerio de Salud quedó observado”, informó Ivan Calderón.

Lo que vino después es de conocimiento público puesto que el Gobierno Regional no ha dado la viabilidad al proyecto para la construcción de los dos hospitales por APP.

Para los médicos de la Perla del Chira si se opta por hacer el hospital con tesoro público, se deberá actualizar el expediente desfasado elaborado en la gestión del expresiente regional Javier Atkins, el cual en su momento también fue observado.

HAY PLATA

A su turno, el expresidente del Cuerpo Médico, Nelson Carrasco dijo que el Ministerio de Salud si tiene plata para invertir en los hospitales pero que no existe un sinceramiento de los precios. “Lo del ministro (Salvador del Solar) generó mayor confusión, estando la ministra García en esa época sabíamos que habían 300 millones de soles para la construcción de nuevo hospital por inversión pública. Plata el ministerio tiene, pero mientras no se sinceren los precios, no va”, sostuvo.

Para la vicedecana del Colegio de Economistas de Piura y exjefa de la Unidad Formuladora del Gobierno Regional, Rosa Oqueliz, no es tan sencillo separar una APP.

“A mí me preocupa que no salgan los dos hospitales (de Piura y Sullana). Es un solo proyecto con dos hospitales, si sacamos a Sullana estamos recortando el proyecto de APP”, informó la economista.

RIESGOS

Por tanto, al sacar a Sullana de la APP y dejar solo a Piura, se correrían muchos riesgos. “Se tendría que nuevamente convocar para que se haga el proyecto solo de Sullana porque el otro es muy antiguo (el expediente desfasado) y habría que garantizar si el dimensionamiento del nuevo hospital es el mismo”, se cuestionó.

Por último, lamentó las declaraciones de la ministra de salud Zulema Tomás. “Es ligero que alguien que no ha revisado diga que está sobrevalorado”, acotó.