Padre de familia muere tras caer de techo de la vivienda de su progenitora en Sechura

Un padre de familia perdió la vida al caer del techo de la vivienda de su progenitora cuando ayudaba en la reparación del mismo, en la provincia de Sechura.

TRAGEDIA

El hecho ocurrió ayer, a las 8 a.m., en la avenida Bayóvar, cuando Juan Carlos Temoche Gemín, de 33 años de edad, se encontraba retirando el techo de eternit de la casa de su madre Doris Gemin, situada en el asentamiento Vicente Chunga Aldana, a inmediaciones de la avenida Bayóvar.

De pronto, Temoche accidentalmente cayó aparatosamente al piso boca abajo. Los vecinos al percatarse del accidente socorrieron a “Popeye”, como le decían cariñosamente, y los trasladaron de emergencia al centro de salud.

Posteriormente, el padre de familia, aún con vida, fue evacuado por su gravedad al Hospital Santa Rosa, en donde el médico de turno le diagnosticó Traumatismo Encéfalo Craneal Grave, que lo mantuvo en coma por algunas horas.

Finalmente, el hombre no resistió las graves heridas que presentaba y falleció en el referido nosocomio.

La madre del occiso, Doris Gemín, aseguró que los representantes una empresa que se encuentra ejecutando la obra de la carretera próxima a la avenida Bayóvar, en Sechura, le exigieron que retire el techo de su casa, por lo que llamó a su hijo para que la ayude, sin imaginar la tragedia que acontecería después.

JUSTICIA

“Pido justicia por la muerte de mi hijo. Estoy tan triste por su partida, él no mereció un final de esa manera, acá se tiene que investigar a fondo. Los representantes no me apoyaron en nada. Esos señores se corrieron más bien, se hicieron de la vista gorda”, señaló a los medios Doris Gemín, entre lágrimas.

El cuerpo del padre de cuatro hijos ha sido trasladado a su natal Sechura. Su familia ha pedido ayuda para los gastos del sepelio, ya que son de escasos recursos económicos. El caso es investigado por las autoridades policiales de la provincia sechurana.