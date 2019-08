Peritajes descartan favorecimiento en concurso público de la Fiscalía

Síguenos en Facebook

La abogada de la Oficina Desconcentrada de Control Interno del Ministerio Público de Sullana, Milagros Fernández Romero, muestra los resultados de los peritajes que se realizaron durante la investigación que se le siguió, los cuales demuestran que no fue favorecida en el concurso público por la fiscal Nimia Borrero, tal como informó inicialmente el mismo Ministerio Público.

LOS HECHOS

La denuncia en contra de Milagros Fernández data del 6 de setiembre del 2018 y se origina a raíz de una denuncia anónima que se ingresa después de las 4:30 de la tarde, es decir, después del horario de atención de la Fiscalía de Sullana. Dicha denuncia fue recepcionada por el vigilante de apellido Briceño que labora en el local de la Presidencia de la Junta de Fiscales.

“De acuerdo a los protocolos, el vigilante no podía recepcionar una denuncia, la cual llega en un sobre cerrado que mencionaba actos de corrupción. Si era por actos de corrupción, debió llegar a la Fiscalía Anticorrupción”, menciona la abogada Milagros Fernández.

RECLAMO TARDÍO

Además, dicha denuncia anónima se hizo después de dos años de haberse realizado el concurso público donde supuestamente habían favorecido a Milagros Fernández.

“Se supone que cuando una persona se siente afectada, reclama de manera inmediata y no espera dos años para hacerlo”, menciona Fernández Romero.

Asimismo, el vigilante (el señor Briceño) en su declaración dice que la persona que llevó la denuncia no se quiso identificar y que en ese momento llegó el notificador (señor Roa), quien supuestamente le advirtió que no podía ingresar una denuncia después del horario normal. El vigilante también menciona que en dicho lugar estaba la abogada Carolina Delgado Manrique hablando por teléfono en el patio. El vigilante Briceño alega que la señora Carolina se acerca, lee el sobre y como tenía su nombre, se lo lleva.

NO COINCIDE

Sin embargo, el notificador Roa declaró en el Ministerio Público que solo llegó, lo saludó al vigilante, marcó su salida y se retiró. No se demoró ni un minuto y no intercambió palabras, tampoco dice no haber visto ningún sobre ni a la señora Carolina Delgado.

A raíz de esa denuncia anónima, el fiscal Jack Trelles solicitó el allanamiento para incautar el CPU que usaba Milagros Fernández porque presuntamente allí estaba el balotario que la señora Nimia Borrero le había enviado a su correo electrónico.

LOS PERITAJES

Al CPU le hicieron las pericias, donde la Policía de Alta Tecnología concluye que no encontró ningún rastro de balotario o banco de preguntas del concurso.

También se hizo una pericia al correo electrónico de Milagros Fernández. Microsoft de Estados Unidos concluyó que no se encontró datos relacionados a la investigación.

“Eso significa que no existieron esos correos electrónicos (de la denuncia anónima). En esta investigación no hay ninguna prueba en mi contra. Las pruebas obtenidas demuestran que todo fue una patraña. Para sacar a la fiscal Nimia Borrero me utilizaron a mí”, menciona Fernández Romero.

HABLA LA FISCAL

Por su parte, la fiscal Nimia Borrero Pulache menciona que nunca envió preguntas o el balotario del concurso público a la abogada Milagros Fernández Romero.

“Siempre dije que nunca participé en la comisión de evaluación para elaborar el examen. El que formó parte de la comisión fue el presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Sullana, César Aguilar Cosme, y el administrador de Sullana”, explica Nimia Borrero.

La mencionada fiscal detalla que con esa denuncia fabricada le hicieron mucho daño y consiguieron dejar sin efecto su nombramiento de fiscal superior provisional de la Oficina Desconcentrada de Control Interno y, posteriormente, su nombramiento de la Fiscalía Superior de Liquidación de Sullana.