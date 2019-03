Pescadores paralizan la ciudad de Sechura

Síguenos en Facebook

Más de dos mil pescadores artesanales e industriales de Sechura paralizaron sus actividades por 24 horas, como medida de protesta al decreto legislativo N° 1393. Esta propuesta del Ministerio de la Producción busca aumentar el precio del derecho de pesca en 400%. Los dirigentes de los pescadores piden la renuncia del ministro de Producción y del viceministro de pesca, ante su negativa en resolver la problemática.

PARALIZACIÓN

Desde las cero horas de ayer, cientos de pescadores de diferentes gremios bloquearon las vías de acceso hacia la capital sechurana, quemando llantas y colocando rocas en las pistas. Los pobladores tuvieron que caminar varios minutos para llegar a su destino. Los piquetes estuvieron en el puente de Sechura, sobre el canal Biaggio Arbulú, en el limite de la provincia, así como en Chalaco, Letirá, Becará, entre otros.

RECLAMO

Fueron los pescadores industriales de la Ley 26920, quienes tomaron estas vías en reclamo al incremento de los pagos del derecho de pesca. Este decreto legislativo, también conocido como ley de interdicción, busca modificar los artículos 43 y 45 del reglamento de la Ley General de Pesca.

“Esto nos afecta económicamente a todos. De 4 dólares que pagábamos, ahora quieren que paguemos 20. La modificación de estos artículos no solo nos perjudica a los pescadores industriales, sino también a los artesanales, a ellos también se les va aumentar, en menor cantidad. Estos aumentos no dejan de ser un agravante para nuestro bolsillo. El señor ministro debe retirarse si no puede darnos una solución”, dijo el presidente del Comité Multisectorial de la Bahía de Sechura, Fidel Periche.

SIN SUSTENTO

El consejero regional de Sechura, Virgilio Ayala, señaló que el aumento que piensa ejecutar el ministerio no ha considerado la situación de los pescadores de la zona norte del país.

Por su parte, el congresista piurano, Freddy Sarmiento, precisó que dicho decreto no tiene un sustento técnico del porcentaje de costos.

“La premisa de costos dista mucho de la realidad de los pescadores de Sechura. Se tiene que corregir y evaluar el tema, de manera que podamos ajustar las cifras”, aseveró el parlamentario piurano.

Cabe señalar que el gobernador regional, Servando García, llegó en horas de la tarde hasta llegó hasta el límite entre el distrito de La Unión y Vice, para brindar el respaldo a la medida de lucha de los pescadores de la provincia de Sechura.