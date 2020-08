Piura: 96 muertes neonatales y 11 decesos de gestantes

Escrito por Guisella Lachira

Un total de 63 recién nacidos perdieron la vida en lo que va del año, 33 neonatos fallecieron dentro del vientre de sus madres y 11 gestantes corrieron la misma suerte, en la región. Esto se podría agudizar debido a que durante la inspección que realizó la Fiscalía de Prevención del Delito de Piura, en los hospitales de Santa Rosa y Cayetano Heredia se evidenció que no hay disponibilidad de incubadoras ni respiradores mecánicos para los neonatos con complicaciones severas.

PROBLEMA

De acuerdo a las directivas sanitarias 094 y 097-2020-MINSA, dictadas en el marco de la Emergencia Sanitaria, las gestantes deben ser consideradas una prioridad dentro de las labores de respuesta para reducir la morbilidad y mortalidad materno neonatal; sin embargo, el desborde del sistema de Salud por la crisis de la pandemia de la COVID-19, alcanzó a las gestantes y sus bebés, cuya atención en los centros de salud y hospitales es la que mayor demanda generan en la región, y en los últimos meses ha venido sufriendo debido a la odisea que tienen que pasar para poder ser atendidas en sus partos.

Ante esto, la Segunda Fiscalía Transitoria de Prevención del Delito de Piura, a cargo de la fiscal provincial Berena Ballesteros Vigil, acompañada de personal de Susalud y de la oficina de Estrategia Sanitaria de Salud Sexual y Reproductiva de la Diresa, realizaron el último lunes una inspección en las áreas de ginecología, neonatología y UCI natal de los hospitales Santa Rosa y Cayetano Heredia, donde constataron que no hay incubadoras ni ventiladores mecánicos disponibles para los recién nacidos.

Durante la inspección, el personal médico dijo a la Fiscalía que no se niega la atención a las gestantes, ya que hay disponibilidad de camas para gestantes; sin embargo, no para los neonatos.

También, la representante del Ministerio Público verificó la reducción considerable de personal médico y asistencial, debido a que estos no están laborando por ser población de riesgo, han pedido licencia o están en cuarentena por posible contagio de coronavirus.

AUMENTO DE CASOS

En el transcurso de los meses, las atenciones de madres COVID-19 han ido en aumento. Al inicio de la emergencia sanitaria por el brote del coronavirus, solo en el hospital Santa Rosa, convertido actualmente en hospital COVID-19, se atendió a 10 gestantes en el mes de marzo, 60 en el mes de abril, 87 en mayo, 97 en junio y 102 partos en el mes de julio; haciendo un total de 356 atenciones de gestantes con coronavirus en dicho nosocomio.

El subdirector del hospital Santa Rosa, Raúl Gonzáles, precisó que a raíz de la pandemia el nosocomio, en coordinación con la Dirección Regional de Salud, ha previsto la compra de nuevo equipos, ante la gran demanda de atención de gestantes COVID-19 e, incluso, no COVID, como el caso de una madre que alumbró a gemelos y no fue recibida en otros hospitales, a pesar de no tener el virus.

Gonzáles agregó que se presentan muchos casos de bebés prematuros, y la gran demanda de incubadoras y ventiladores mecánicos, se debe a la gran estancia que estos bebés tienen.

“La estancia hospitalaria es larga cuando un recién nacido es de una edad no gestacional. El bebé que menor tiempo tiene internado acá es de 29 semanas, es decir, extremadamente prematuro y necesita una larga estancia. Las gestantes tienen partos prematuros porque no tienen un control adecuado de su embarazo, sobre todo en el caso de las infecciones vaginales”, refirió.

Por su parte, el gerente de EsSalud, José Céspedes Medrano, mencionó que han alquilado equipos como incubadoras y ventiladores, asimismo, que trabajarán en forma coordinada para ampliar su capacidad y brindar atención oportuna a las gestantes.

PLANTEAMIENTO

El presidente de la Federación Médica de Piura, Arnaldo Vite, detalló que muchos de los centros de Salud no cuentan con el personal médico adecuado para las atenciones maternas, sin embargo, el hospital de Chulucanas, cuenta con los especialistas para ser considerado como un nosocomio materno infantil en la región.

“Chulucanas cuenta con especialistas, y si se implementa de UCI neonatal, anestesiólogos y un laboratorio, podría ser considerada como hospital Materno Infantil”, agregó.

Vite dijo que se debe diferenciar qué hospitales están en las condiciones de atender pacientes no COVID, porque hubo atenciones de pacientes sin el virus en el hospital Santa Rosa, donde las madres han tenido que separarse de sus bebés recién nacidos porque tienen que guardar cuarentena.