El exregidor por Piura y actual candidato regional del movimiento Contigo Región, Luis Ernesto Neyra León, anunció que realizaría una auditoría a la actual gestión de Servando García Correa y a las anteriores, si gana las elecciones del próximo mes de octubre, para conocer el estado de las obras y diversos proyectos.





¿De ganar las próximas elecciones regionales, usted realizará alguna auditoría a la actual gestión?

Si ganamos las elecciones, no solo vamos a realizar una auditoría a la actual gestión de Servando García Correa, la cual ha sido ineficiente en varias cosas, sino también a las anteriores gestiones, en temas puntuales como el Alto Piura, en donde se ha gastado más del 90% del dinero del primer componente y no se ha avanzado ni el 10%. En el caso de la gestión de García, se tiene que auditar por ejemplo el tema de los cuatro hospitales, cuyas obras se encuentran paralizadas (...). Lo que tenga que investigarse se hará, caiga quien caiga, pero hay que encontrar responsables no solo de la actual gestión, sino de todas.





Pero usted participó en las anteriores elecciones con Fuerza Regional (movimiento del actual gobernador Servando García)...

Yo participé en esas elecciones como invitado y tampoco pertenezco a Fuerza Regional. Yo dejé en claro, a tan solo tres meses que empezó la gestión de García Correa, que no me parecía correcto que se designe a una persona de Alianza para el Progreso que venía de Trujillo como gerente regional y los resultados saltan a la vista y es por eso que a pesar del ofrecimiento de un cargo en el Gobierno Regional, no acepté, no creí correcto formar parte de una repartija de cargos y, como vecino, vi mal este tipo de cosas.





¿Cuáles son sus prioridades de llegar al sillón regional?

Es necesario contar con un Acuerdo Regional que contenga metas del Gobierno Regional a corto, mediano y largo plazo y, de esta manera, tener objetivos tangibles y evitar de una vez por todas el mezquino borrón y cuenta nueva. Para lo cual, deberá priorizarse a los profesionales de nuestra región, así como el uso de la tecnología para hacer más eficiente y eficaz la consecución de dichas metas.





¿Qué obras serán las primordiales de llegar a ganar las elecciones?

Se tiene que trabajar en coordinación con las municipalidades provinciales, distritales y centros poblados los proyectos integrales de agua y alcantarillado, seguridad ciudadana, salud, educación, pistas y veredas, asociatividad, tecnología, etc, evitando así los proyectos aislados que no han dado resultado. Además, es necesario sincerar, transparentar, repotenciar y, de ser el caso, destrabar los grandes proyectos regionales como el Proyecto Especial del Alto Piura, Poechos, San Lorenzo, Vilcazán, hospitales, obras de manejo integral de Río Piura, ampliación de la Planta de Curumuy, repotenciar la Planta El Arenal, carreteras, entre otras, para lo cual se deberá trazar metas para la pronta ejecución y/o culminación de los mismos.





¿Qué plantea en el tema de Salud y Educación?

El Gobierno Regional tiene que gestionar el pago de la deuda social en ambos sectores. En salud, lo primero que se tiene que hacer es repotenciar los centros de primer nivel, en donde se ve el 85% de los problemas de salud que tiene la región y reiniciar la construcción de los cuatro hospitales, pero previa evaluación de los colegios profesionales para tener obras de calidad y no elefantes blancos. En Educación, se tiene que adecuar la currícula de acuerdo a nuestra realidad regional y mejorar la infraestructura educativa de los colegios en las 8 provincias y que los Colegios de Alto Rendimiento se repliquen en cada una de las provincias y distritos de manera progresiva.





¿Tiene antecedentes policiales o judiciales?

Tengo una sentencia con reserva de fallo por el delito de difamación a un exregidor





¿Qué experiencia tienen ustedes?

Nosotros tenemos experiencia en la gestión pública y hemos salido por la puerta delantera, sin cuestionamientos ni actos de corrupción, nadie nos puede señalar por haber realizado algo ilícito. Somos jóvenes y queremos una oportunidad para demostrar que podemos hacer las cosas bien (...), daremos la oportunidad a los buenos profesionales de Piura.