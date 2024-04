Para combatir y controlar la proliferación del zancudo Aedes aegypti transmisor del dengue en la región Piura, las brigadas de nebulización espacial de la Dirección Regional de Salud Piura han intervenido 225 190 mil viviendas entre fumigadas, cerradas y renuentes en los distintos sectores de la región.

Como parte del Plan regional que ejecuta el Gobierno Regional, se ha logrado fumigar 121 528 viviendas que corresponden a la jurisdicción de la Sub región Piura – Sechura. En la Sub región Luciano Castillo Colonna se han fumigado 74 222 viviendas y 2 896 viviendas intervenidas de la Sub región Morropón – Huancabamba.

VER MÁS: Centros de salud no tienen médicos ni laboratorios para atender casos de dengue en Piura

Estas actividades de fumigación permiten desplegar más de 100 brigadas de fumigación, entre anotadores y fumigadores identificados, uniformados y con equipos de protección personal, que trabajan desde las 6 a.m. con el apoyo de los gobiernos locales para salvaguardar la salud de la población de la región.

LE PUEDE INTERESAR: Piura: Hampones disparan en la cabeza a joven universitaria y la dejan grave

Las brigadas de fumigación vienen interviniendo las zonas donde se han registrado casos confirmados y en zonas de transmisión activa de la enfermedad, según los estudios epidemiológicos y entomológicos donde hay gran densidad del vector adulto. Su implementación es evaluada por los especialistas de la Diresa Piura.

TAMBIÉN PUEDE LEER: Especialistas en Piura piden combatir la delincuencia con alta tecnología

Hasta la fecha se han reportado 11, 968 casos probables y 6, 893 casos confirmados y 18 defunciones por dengue en la región Piura. Las autoridades de salud exhortaron a la población que para prevenir el dengue debemos evitar los criaderos de zancudo en casa, eliminar los criaderos; lavar, escobillar y tapar bien tus depósitos con agua.