Se agudiza el conflicto por el agua entre productores arroceros y fruteros de la región Piura. El jefe de la Autoridad Administradora del Agua del Valle San Lorenzo, ingeniero Gabriel Alfonso Castillo Burneo, denunció que en horas de la madrugada desconocidos arrojaron una dinamita en su vivienda para atentar contra su vida y la de su familia.





ENFRENTADOS

Las protestas continúan en el distrito de Tambogrande. Hasta la fecha no se logra un diálogo donde los agricultores exigen agua para el sembrío de la campaña chica del arroz, la misma que ha llevado al bloqueo de carreteras, vías de acceso y otros enfrentamientos.

En medio de esta situación se produjo el atentado contra el funcionario. Sin embargo, Castillo Burneo, no quiso acusar a nadie, pero si pidió a la Policía Nacional investigar este hecho.

Según explicó el ingeniero, el hecho ocurrió cerca de las 2:30 de la madrugada en circunstancias que ellos se encontraban en su vivienda cerca al local de la planta procesadora de agua de mesa “Agua Mía” (de su propiedad). El establecimiento está ubicado en la esquina de la Av. Panamericana y jirón Ayacucho, en el asentamiento Santa Rosa del distrito de Las Lomas. Cuando escucharon un estruendo, al salir se percataron que era en su local. Aclaró que dentro del establecimiento no se encontraba ninguna persona por lo que los daños solo fueron materiales.

Fue su familia (ya que él no estaba en su casa) la que denunció el hecho ante la Policía. Los agentes llegaron a verificar el atentado que además puso en alerta a los vecinos de la zona.

“La Policía está investigando, no podría decir a quien culpar, el único problema que tengo es eso (protesta) no tengo otro problema con nadie, pero es la Policía quien se encargará de investigar. […] Cuándo se escucha el estruendo de la bomba es mi familia quien se acercó”, dijo Castillo Burneo.

Asimismo, señaló que es la segunda vez que atentan contra su vida, ya que, en el 2016, cuando fue gerente de la Junta de Usuarios del Valle San Lorenzo también sufrió un incidente similar y ayer viernes se registró un nuevo atentado.

Pese a que teme por su vida y la de su familia, dijo que no solicitará garantías para su vida, por lo que espera que los efectivos de la Policía realicen su trabajo y logren identificar a los sujetos que colocaron el petardo en la puerta de su local.

Ante este incidente, el presidente de la Comisión de Usuarios del subsector Hidráulico, Adolfo Bautista Miranda, sostuvo que teme por su vida al haber recibido supuestamente amenazas por parte de Castillo Burneo ya que lo responsabilizarían del atentado reportado en horas de la madrugada.

“El jefe de la ALA San Lorenzo, Alfonso Castillo, me dice que me va a meter preso porque estoy promoviendo la violencia en los agricultores, entonces ahora sospecha que posiblemente yo sea uno de los que ha direccionado, que con uno de los cartuchos de dinamita ha volado su negocio, yo no tengo nada que ver ahí en ese tema. Él sospecha que yo he reunido a los agricultores del Valle Los Incas, a siete presidentes para que la campaña chica no vaya, porque me he reunido con los agricultores, pero yo no tengo nada que ver”, advirtió el dirigente.

INVESTIGACIÓN

A su turno, el presidente de la Asociación de Productores Arroceros de San Lorenzo, Jorge Burneo Saavedra, instó a los funcionarios a restablecer el diálogo con los agricultores, los mismos que llevan cerca de 15 días acatando la protesta en la zona de El Partidor para exigir agua para la siembra de arroz como parte de la campaña chica.

“El problema real lo ha provocado el gerente de la Junta de Usuarios (Juan Gómez) que no acepta el diálogo, la crisis hídrica fue provocada con la finalidad de que ya no haya campaña chica (de arroz) perjudicando a los arroceros”, indicó Burneo Saavedra.