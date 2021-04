El candidato presidencial por el partido Perú Libre, Pedro Castillo, en su visita a Piura precisó que dará el 10% del PBI al sector Educación y otro 10% del PBI a Salud, además del ingreso libre a las universidades y eliminar los organismos fiscalizadores como la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) y la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU).





VISITA

Ayer a las 9 de la mañana, Castillo Terrones brindó una conferencia de prensa, donde inició su discurso pidiendo que no se le estigmatice y culpe de la subida del dólar, como lo catalogó el economista Jorge Gonzales Izquierdo.

Del mismo modo, aseguró que otorgará el 10% del PBI al sector Salud, y el mismo porcentaje a Educación. “En mi gobierno, la Educación dejará de ser un servicio, será un derecho constitucional y me ratifico en asegurar el 10% del PBI al sector Educación para que nuestros hijos no solamente tengan ingreso libre a las universidades. En Salud comenzaremos por esta ciudad, que está hambrienta de justicia e igualdad de oportunidades, tomaré la decisión firme de instalar el hospital Materno Infantil en la cálida ciudad de Piura”, enfatizó.

Castillo detalló que para otorgar dicho porcentaje del PBI a los sectores Educación y Salud, se revisará los contratos que el gobierno tiene con las empresas transnacionales.

Al respecto, el economista y exdecano del Colegio de Economistas de Piura, Humberto Correa, enfatizó que los planteamientos de Castillo no resisten a un mayor análisis, ya que no son proporcionales y no tiene una idea clara de lo que está hablando porque actualmente el gasto público representa solo el 23% del PBI, para un total de 25 funciones (sectores) que tiene el Estado, donde están incluidos Educación y Salud.

“Lo que hay que preguntarle al señor Castillo, es cuánto representa el PBI en el Perú, son propuestas fuera de todo cálculo porque no dice la temporalidad, sus promesas tendrían que alcanzarse en un futuro y depende de la producción que a su vez está en base a la producción privada, y es contradictorio cuando él (Castillo) plantea la nacionalización y preservar las negociaciones con la industria peruana”, precisó Humberto Correa.





SUTRAN

Del mismo modo, Pedro Castillo dijo que en un eventual gobierno suyo desactivará la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran), al igual que la ATU de Lima.

“En cuanto a la Sutran, no pasará; igual la ATU. Vamos a impulsar la reingeniería del transporte con los transportistas, la revolución educativa se tiene que hacer con los maestros, la segunda reforma agraria se tiene que hacer con los agricultores, la lucha contra la corrupción se tiene que hacer con la policía”, reiteró.

Sobre su equipo técnico, el candidato de Perú Libre reveló que ya está conformado, pero se negó a dar los nombres de quienes lo conforman, aduciendo que dicho equipo tiene la autonomía para salir a darse a conocer.





ENFRENTAMIENTO

Por la tarde, durante su mitin en el parque infantil Miguel Cortés, un grupo de personas con carteles en mano lanzó duros calificativos a la comitiva de Castillo, produciéndose un fuerte cruce de palabras.

Cabe recordar, que se dio a conocer un audio de una parlamentaria electa del partido contendor para boicotear la visita del candidato Castillo.