Pobladores afectados por el sismo de magnitud 6.1 reportado el último viernes, 30 de julio, en la región Piura, cuyo epicentro fue en Sullana, piden ayuda al Estado tras sufrir por los estragos del movimiento telúrico que ha dejado a cientos de familias durmiendo a la intemperie ante las constantes réplicas.

Piden ayuda

Las viviendas, caminos, carreteras, canales y cerros se han visto afectados por el fuerte sismo, lo que ha provocado que las familias saquen sus camas, colchones y duerman en la calle; mientras que otros durmieron en la sala de sus casas ante el temor de otro sismo.

Los pobladores del distrito de Marcavelica, en Sullana hicieron un llamado a las autoridades, porque pese a ser zona del epicentro, hasta la fecha no se ha apersonado ninguna autoridad para prestar ayuda a los damnificados.

Se constató así fisuras, grietas, vidrios rotos, paredes de adobe totalmente colapsadas en viviendas situadas en Marcavelica cercado, Las Palmeras, Mallaritos, La Segunda, La Quinta, Villa El Sol, La Golondrina, Mallares, Monterón, Tangarará, Vista Florida, y diversas instituciones educativas. Además, resultaron afectadas las instalaciones de la Municipalidad y los ambientes de la Sub Gerencia de Gestión Ambiental y Seguridad Ciudadana en el CP de Mallaritos. Otra de las zonas afectadas son Jíbito y Miguel Checa.

“Le pedí al gobernador regional, Servando García, que se situara acá, en el lugar de los hechos, ya tenemos más de las dos de la tarde (ayer sábado), 26 horas de haber ocurrido el sismo, y es una impotencia que hasta ahora no hay una comunicación con las autoridades”, dijo el alcalde de Marcavelica, Augusto Chiroque Nunura. Por su parte, los moradores del centro poblado de Tangarará, la primera ciudad fundada por los españoles, lamentaron el olvido de las autoridades da estas zonas que son las más afectadas por el temblor.

Cenaida Zapata Juárez relató acongojada el momento en el que se produjo el sismo. Ella se encontraba preparando el almuerzo para sus hijas en su vivienda de adobe.

“Empezó a temblar la tierra y pensamos que era un temblor como siempre hay, pero una vez que empezó fuerte cogí a mi hija y dije ¡Dios mío! Hemos salido para la parte de atrás, parecía que se nos caía la casa, fue muy fuerte y no pasaba, parecía que en ese momento que ya se iba acabar todo”, narró sollozando la madre de familia.

En tanto, pidió la ayuda del presidente de la República, Pedro Castillo y del gobernador regional, que hasta la fecha no se han hecho presentes en esta zona afectada.

“Necesitamos que por favor me apoyen como a las demás familias que han sido afectadas por el sismo, necesitamos de las autoridades, del señor presidente, en lo que puedan apoyarnos, somos personas de pocos recursos, que no se olviden de nosotros, queremos agua potable, nos abastecían con cisternas y no están llegando. El pueblo de Tangarará pide ayuda”, recalcó Cenaida Zapata.

Por su parte, Leslie García pidió la implementación de un botiquín que lo administre el pueblo ante una emergencia, ya que durante el sismo se reportó personas heridas y no contaban con los medicamentos, además que en la posta del sector no les prestaron ayuda.

“Yo estaba con mis hijos chiquitos y con mi mamá y hemos corrido a la zona descampada, mi tio se ha golpeado y no teníamos los implementos para atenderlo, llamamos a la posta y no nos quisieron ayudar, pedimos medicamentos y un botiquín”, exigió García.

La población sigue pernoctando en los coliseos, plazas y otros locales ante el temor por las réplicas, por lo que piden ayuda de las autoridades. Mientras tanto, el alcalde de Marcavelica viene empadronando a las familias afectadas donde se ha reportado rajaduras de paredes de deslizamientos de pares y caídas de parecer. No obstante, dijo que no se ha reportado pérdidas de vidas.

Olla común

Mientras tanto, las familias afectadas en Isla San lorenzo, en Paita, se encuentran viviendo en carpas que funciona en el campo deportivo. Ante esta situación, las madres de familia realizaron una olla común para alimentar a todas las familias, sobre todos a los niños de esta localidad.

Cabe señalar que muchas de las viviendas son de material rústico lo que ha provocado las rajaduras en sus viviendas y sean declaradas inhabitables.

Hasta el lugar llegó el gobernador Servando García y otras autoridades para entregar ayuda humanitaria a todas las familias afectadas.

A la intemperie

Por otro lado, el alcalde de Miguel Checa, Olemar Mejías, también pidió ayuda a la autoridad regional y al presidente Pedro Castillo ya que muchas familias duermen a la intemperie y piden carpas, productos no perecibles, medicamentos de primeros auxilios, colchas.

“Estamos esperando a defensa civil para evaluar los daños”, escribió en su página de Facebook.

Daños en Sechura

En la provincia de Sechura se reportó grietas en el templo San Martín de Tours, en el establecimiento de Salud de Sechura, caída de árbol en el Instituto Superior Ricardo Ramos Plata - daños en ambientes, vivienda rajada en calle Huáscar, I.E. 14076 de Cerritos, I.E. 710 de Cerritos, iglesia San Sebastián de Cerritos, iglesia de Santa Clara, centro de Salud de Vice, iglesia en centro poblado la Tortuga, cuatro viviendas en la Tortuga, vivienda en Sánchez, mientras que en Rinconada Llicuar se registró grietas en municipalidad de este sector, en la Casa Social, en Biblioteca, en Templo Perpetuo Socorro, en Templo San Lázaro y en tres viviendas.