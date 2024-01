El exsecretario general del Sindicato de Trabajadores de la Sub Región de Salud Luciano Castillo Colonna, Carlos Campos, que realizó una verificación, denunció que proveedores habrían sobrevalorado servicios en los centros de salud de Nueva Sullana y Monterón, en Sullana. Ante esto, pidió la intervención de la Contraloría de la República y Fiscalía Anticorrupción.

Se trata del servicio de mantenimiento preventivo de la red de agua y desague. Además, de la impermeabilización del techo del centro de salud de Nueva Sullana, todo esto por un monto de S/36,301. “En Nueva Sullana, es lamentable que se siga haciendo todo un festín con dinero del Estado, cuando solamemnte se ha cambiado una motobomba y han comprado un tanque. Por ese servicio están pretendiendo cobrar 36 mil soles. Es lamentable como la gestión de la doctora Zoila Masías estaría favoreciendo a proveedores”, dijo Campos.

Añadió que, tras ello, acudieron a cotizar a un centro comercial lo que instalaron con el servicio y se dieron con la sorpresa que esto está valorizado en S/2,399, pero pretenden cobrar S/36,301.

Ante estos hechos, ayer, la jefa del centro de salud de Nueva Sullana y el personal encargado, elaboraron un acta donde indican que llegaron de la Sub Región de Salud a pedirle que firme la conformidad de la obra, pero ella indica en el documento, que no lo hará por estar en desacuerdo porque no realizaron lo que indica la ficha y prefiere renunciar a su cargo.

Por otro lado, otro proveedor también realizó 2 servicios en la posta de salud de Monterón. “En esta visita, me encuentro que hay dos servicios (...) de los cuales solo han han cambiado dos inodoros y ese servicio aparece con más de 20 mil soles. Y han puesto otras cosas y pintado solamente el frontis como sea. También hay un segundo mantenimiento de un biodegestor que están cobrando más de 34 mil soles”, dijo.