La Oficina de Control Institucional de la Universidad Nacional de Piura (UNP) detectó deficiencias en la actualización de un expediente técnico, integración de bases y el otorgamiento de la buena pro del proyecto de “Mejoramiento del Centro de Estudios Económicos y Sociales de la Facultad de Economía de la UNP”, debido a que no se tomaron en cuenta los precios actuales del mercado.

Esto se advirtió en el informe de hito de control 010-2023-OCI/0203-SCC emitido el 28 de agosto sobre el proyecto de “Mejoramiento del Centro de Estudios Económicos y Sociales de la Facultad de Economía de la UNP”, cuya buena pro se adjudicó el 1 de junio pasado por un monto de 5 millones 538 mil soles.

Los trabajos se adjudicaron al Consorcio Economía, el cual está integrado por las empresas Master EIRL e Industria, Comercio y Servicios SRL, con un plazo de ejecución de 180 días calendario.

De acuerdo a los auditores, en la actualización del expediente técnico, que se elaboró en el 2018, no se tomaron los precios actualizados del mercado de hasta siete partidas presupuestales, lo cual podría generar problemas al contratista al momento de adquirir los materiales y abandonar los trabajos.

Entre las partidas que tienen una deficiente indagación de mercado figura la de ventanas de aluminio, protector, cristal y vidrios; en la cual no se consideró insumos, materiales y hasta mano de obra, ya que solo se consignó gastos por metro cuadrado.

De otro lado, los auditores concluyeron que, para justificar la falta de cotización en el expediente técnico actualizado, se colocaron cotizaciones duplicadas de otras partidas.

“Resulta indispensable que para el proceso de contratación, el monto de presupuesto de la obra refleje de forma precisa el valor real de la obra a ejecutar, según los precios del mercado en cuanto a insumos, pues de no ser así se generaría el riesgo de que se acepten ofertas que no corresponden a su valor real, como consecuencia de que si están por debajo del valor del mercado, resulte perjudicado el contratista, lo que podría acarrear de que no se concluya la obra, afectando los intereses de la entidad”, se lee en el informe de Hito de Control.

Otra partida que se consignó en el expediente sin el debido sustento es la instalación del ascensor panorámico. En la documentación se detectó incongruencias entre la cotización que se presentó y las especificaciones del expediente técnico.

Para la obra de la UNP se pedía un ascensor con capacidad de 13 personas o de carga de hasta 1.000 kilos. Sin embargo, la cotización era de un ascensor panorámico de 15 personas con 1.125 kilos de capacidad.

“Se advierte que los proyectistas utilizaron para el cálculo del valor referencial del proyecto una cotización que no estaba acorde a las especificaciones técnicas aprobadas para el suministro del ascensor, además no se realizaron las indagaciones del mercado a las partidas correspondientes a las ventanas, mamparas y cortinas de vidrio, lo que puede generar riesgo a la ejecución de proyecto al no contar con un valor referencial real, perjudicando finalmente a la entidad”, refiere el informe de control.

TE PUEDE INTERESAR

Piura: Gerente de EPS Grau asegura que “existen manos negras”

Aumenta a 143 las personas fallecidas por dengue en Piura

El limón seguirá subiendo de precio en Piura

Fiscalía formaliza investigación contra “Los Operadores de la Reconstrucción”