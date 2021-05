Los estudiantes de zonas vulnerables de la región, como el Medio Piura y la sierra, recibieron tablets para sus clases virtuales con evidentes fallas, sin acceso a internet y sin una capacitación previa sobre cómo usar los dispositivos.

Informe

Estas son solo tres conclusiones del informe de visita de control N°10397 de la Contraloría General de la República, sobre una muestra de 134 instituciones educativas de las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) de Ayabaca, Huancabamba, Chulucanas, Morropón, La Unión, Paita, Tambogrande, Sechura, Sullana y Piura.

A estas zonas se destinaron 20 mil 145 tablets del total de 77 mil 012 asignadas a la región Piura por parte del Ministerio de Educación.

La observación 9 del informe revela fallas técnicas de los dispositivos, que impidieron que los escolares accedan al contenido y continuar con sus clases virtuales.

Esto ocurrió con los escolares de colegios en Ayabaca, Catacaos, Huancabamba, Las Lomas y Tambogrande.

“Existen tabletas que presentaron fallas, una sin teclado, otra que no está configurada y no se puede acceder al contenido”, se lee en el acta hecha en el colegio Nuestra Señora del Carmen de Huancabamba.

“Existen 12 tabletas del nivel secundario que no leen el chip y 2 en el nivel primario”, fue la queja del director de la Institución Educativa N° 15105 del sector La Quebrada (Tambogrande).

“Hasta el momento existen 3 tabletas que no prenden y una que no reconoce el chip”, fue el malestar en el Agropecuario 13 de Huancabamba.

Recepción

Este problema sería consecuencia de que no hubo una adecuada verificación de los equipos entregados, tal como lo advierte el punto 7 del informe del organismo de control.

“La recepción de las tabletas se efectúa sin realizar la verificación física del contenido de las cajas, generando el riesgo de la verificación posterior y otorgar la conformidad a bienes en cantidad incompleta o con fallas técnicas, afectando el gasto público”, se lee en el reporte de Contraloría.

Este problema no solo se observó en Ayabaca, Chulucanas, Sullana y Tambogrande. Los auditores revelaron que por ejemplo en la institución educativa Elvira Castro de Quiroz, la mayoría de cajas estaban selladas al momento de su visita y a pesar de eso se dio la conformidad.

Esto atenta contra las normas de recepción de bienes públicos que exigen la revisión de los bienes adquiridos con recursos del Estado antes de su conformidad.

Internet

Otro de los problemas detectados por la Contraloría es que las tabletas no contaban con el plan de datos y, en otros casos, este se acaba con solo dos días de uso. Las deficiencias alcanzan a los operadores de telefonía como Movistar, Claro, Entel y Bitel.

“Directores […] manifestaron que el operador contratado para brindar el servicio de plan de datos no cuenta con cobertura o es deficiente en la zona donde se ubica la institución educativa”, se lee en las conclusiones de la auditoría.

Las quejas de los alumnos no se hicieron esperar. “Si bien los estudiantes tienen las tabletas en su poder, no pueden hacer uso de estas porque no está activado el plan de datos, debiendo esperar 20 días hábiles”, denunciaron en la IE N° 14976 Huerequeque de La Unión.

En otros casos, las tabletas llegaron con el plan de datos de un operador, cuando en la realidad este no tiene cobertura en la zona, pero sí llega otra empresa de telefonía.

Debido a estas limitaciones, los alumnos optan por seguir usando el celular de sus padres para atender a sus clases, en lugar de usar los dispositivos asignados por el Ministerio de Educación.

La falta de señal del operador asignado no solo se apreció en Ayabaca, Huancabamba, Morropón y otras localidades del interior de la región, sino en Castilla y Catacaos.

Capacitación

Una deficiencia que atañe directamente a la Dirección Regional de Educación (DREP) es que los alumnos no saben cómo usar el dispositivo por la falta de capacitación.

Es decir, aquellos estudiantes que no tuvieron los problemas anteriores, se enfrentaron a las propias limitaciones de no saber usar las tabletas.

De 403 encuestas aplicadas, el 19.85% dijo no usar las tabletas porque desconocen la forma de configuración y uso del dispositivo móvil.

“El beneficiario indica que no ha recibido orientación para la primera configuración de la tableta y tampoco la utiliza para sus clases virtuales”, fue el testimonio recogido en el colegio INA 96 de Las Lomas, de un total de 79 entrevistas.

Otros

También los auditores detectaron que los directores de los colegios de la región Piura no han cumplido con registrar de manera progresiva la asignación de las tabletas y complementos en el Sistema de Información de Apoyo a la Gestión de la Institución Educativa (SIAGIE), lo que conllevaría a una administración deficiente de las tabletas y sus complementos.

Asimismo la distribución de los equipos se viene realizando con retraso en relación al cronograma establecido por el Ministerio de Educación, lo que podría conllevar a que estudiantes y docentes beneficiarios no cuenten oportunamente con las tabletas para el acceso a la estrategia de educación a distancia Aprendo en Casa, afectando la continuidad del servicio educativo. La empresa encargada de su distribución y complementos de los colegios focalizados de la región Piura no cumplió con comunicar a los directores el plazo de entrega con una anticipación de 72 horas.

Además, los directores de los centros educativos desconocen el procedimiento para el uso de los servicios de atención al usuario para cubrir la garantía de las tabletas, cargadores y servicio de plan de datos, de suscitarse una incidencia.