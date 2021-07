La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) evalúa iniciar un procedimiento administrativo sancionador en contra de la Universidad Nacional de Piura (UNP) por no cumplir con lo que les ordenó meses atrás, es decir, declarar nulo el proceso electoral y convocar a nuevas elecciones.





Carta

Así se concluye de la carta N° 4161-2021-SUNEDU-02-13 del pasado 1 de julio del presente año, que la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) le envió al actual catedrático y excandidato al rectorado de la Universidad Nacional de Piura (UNP), Segundo Dioses Zárate, en respuesta a la denuncia que presentó contra el proceso electoral irregular.

“…se recomendó remitir los actuados a la Dirección de Fiscalización y Sanción a efectos que evalúe el inicio de un procedimiento administrativo sancionador en contra de la Universidad Nacional de Piura”, se lee en la misiva remitida a Dioses Zárate.

Según el informe de la Sunedu, la UNP no ha culminado con el proceso de adecuación del gobierno de la universidad pública a la Ley Universitaria al no haber reconstituido su Asamblea Universitaria, debido a que, a la fecha, no ha elegido a la totalidad de las nuevas autoridades de gobierno, en tanto, mantiene pendiente desde el 2015 la elección del decano de la Facultad de Ciencias Contables y Financieras, lo que trae como consecuencia, que se mantenga vigente la Asamblea Estatutaria fungiendo de una Asamblea Universitaria Transitoria, en contravención a la fecha límite del 31 de diciembre de 2015, establecida en la Guía de Adecuación de Gobierno.





Retiro

Al respecto, Segundo Dioses aseguró que si las actuales autoridades universitarias continúan intransigentes y no cumplen con lo que ordena la Sunedu se corre el riesgo que se pierda el licenciamiento o que este no sea renovado en el año 2025.

“La Sunedu en marzo emitió una resolución multando a la UNP con más de 87 mil soles y no la han cancelado, las autoridades están actuando de manera rebelde con la Sunedu, más aún después de que el día de ayer el rector encargado a judicializado el caso y no sé con qué interés pretende quedarse en la universidad perjudicando a los universitarios. Según las normas sancionadoras de la Sunedu, primero se aplica una multa y luego quitan el licenciamiento”, precisó.

Explicó que la universidad se licenció en el año 2019 y tras 6 años debería de renovar el licenciamiento, es decir en el 2025, pero con requisitos más exigentes.

“Según la Ley Universitaria para que se haga ese proceso de cumplir con esas condiciones que implica la renovación tiene que haber una Asamblea Universitaria legal, pero la que actualmente está no es legal y venció su plazo en el 2015, la actual no tiene ningún alumno, es un desgobierno total…Podrían quitar el licenciamiento o en todo caso no les renovarían”, recalcó Dioses.

Subrayó que de producirse esto, los más perjudicados serían los 15 mil estudiantes que tiene esta casa superior de estudios.

“El alumno cuando quiera solicitar una beca de estudios le exigirán que sea de una universidad licenciada, si quiere hacer un trabajo de investigación tiene que ser una universidad licenciada, al igual que cuando busque un trabajo. Los mayores perjudicados serán los egresados de la universidad”, recriminó Dioses.

Agregó que actualmente la UNP ni siquiera puede firmar convenios con otras universidades porque no tiene autoridades legalmente elegidas y nombradas. “Ahorita ellos están así por la pandemia y hacen lo que quieren perjudicando a los universitarios”.

Exhortó a las actuales autoridades de la universidad a cumplir con lo ordenado por la Sunedu, porque “las elecciones fueron ilegales”.





Sanción

Recordemos que, a casi dos años de la irregular elección de rector y vicerrectores de la UNP, la Sunedu dispuso se declare nulo el proceso electoral y ordenó la convocatoria de nuevas elecciones.

También le impuso a la casa de estudios una multa por 87,351 soles debido a las graves infracciones cometidas durante el desarrollo del proceso electoral del 2019.

De acuerdo a la resolución del Consejo Directivo de Sunedu N°029-2021 del pasado 26 de marzo, la UNP tenía un plazo de 40 días hábiles, a partir del consentimiento de este documento, para que la Asamblea Universitaria proceda a emitir la declaratoria de nulidad y haga el llamado a elecciones universales de estudiantes y docentes.

En diciembre del 2019 el comité electoral de la UNP declaró ganador del proceso al docente Santos Montaño Roalcaba, pero no pudo asumir y se encargó el rectorado

a Omar Vences Martínez.