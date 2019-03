Piura exportó US$ 2,723 millones en el 2018

Síguenos en Facebook

El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Edgar Vásquez, destacó el desempeño exportador logrado en Piura durante el 2018. Detalló que la región exportó US$ 2,723 millones, creciendo 28% respecto al 2017, gracias a los mayores envíos de bienes no tradicionales, que alcanzaron el récord de US$ 1,978 millones, un incremento de más de 36% respecto al año anterior.

En ese sentido, el funcionario mencionó que las exportaciones con valor agregado (más de 70% de la canasta exportadora piurana) se cuadriplicaron en los últimos diez años, debido a la mayor oferta de productos pesqueros y agroindustriales (uva, mango y banana).

“Las agroexportaciones (tradicionales y no tradicionales), equivalentes a la tercera parte de las exportaciones totales, aumentaron 26% en 2018, debido a las mayores ventas de uva (más de 50%) y mango (más de 36%). Asimismo, las exportaciones pesqueras (tradicionales y no tradicionales) superaron los US$ 900 millones, creciendo 31% respecto a 2017, debido a la mayor exportación de pota (más de 67%) que bordeo los US$ 500 millones”, explicó.

TURISMO EN PIURA

Al referirse al sector Turismo, el titular del Mincetur reveló que de los 4 millones 400,000 turistas extranjeros que llegaron al Perú en el 2018, el 8.6% visitó Piura. Por ello, la región ocupó el octavo puesto del total de visitas por turismo receptivo a escala nacional.

“Un poco más de 370,000 personas arribaron a Piura. Dado el potencial en la región, es necesario seguir trabajando para que esta cifra vaya creciendo. Los extranjeros que visitaron Piura arribaron, principalmente, de Ecuador (21.5%), Chile (16.8%) y Argentina (12.6%), entre otros”, sostuvo.

Según el Mincetur, los principales lugares visitados por los extranjeros en Piura fueron Máncora (86.4%), Piura (47.4%), El Ñuro (13.7%) y Catacaos (11%), entre otros.

AÑO POSITIVO PARA LA REGIÓN

El ministro Edgar Vásquez subrayó que el 2018 fue un buen año para el comercio exterior y turismo de Piura, a pesar de los embates climatológicos de los últimos años.

“Hay una tendencia de recuperación clara. Tenemos que seguir trabajando juntos para que el Comercio Exterior y el Turismo sean instrumentos claves para el desarrollo para los piuranos”, finalizó.

El ministró Edgar Vásquez ofreció estos alcances durante su participación en el “Encuentro Estado-Empresa-Universidad en el marco APEC”, organizado por la Universidad Nacional de Piura.

En esta actividad, expuso sobre la importancia para el Perú del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés).