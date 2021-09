Tras el anuncio por parte del premier Guido Bellido sobre la renegociación del gas de Camisea y la confirmación de una reunión para el próximo 6 de octubre con representantes de la empresa y el gobierno, el especialista en Derecho Administrativo y docente de la UDEP, Guillermo Chang Chuyes, calificó como una acción desmedida el anuncio de una posible nacionalización del gas de Camisea, ya que el verdadero problema es el precio del gas, que es un tema del Estado.





MEDIDA

Para el especialista, el premier Guido Bellido viene atacando al consorcio que tiene a cargo la concesión del gas de Camisea, sin saber cuál es el verdadero problema, ya que pretende nacionalizar un recurso natural que es patrimonio de la Nación, como la misma Constitución lo señala, y a una empresa que ha instalado su maquinaria y logística que es de su propiedad. En ese sentido, dijo que existe mucha confusión en las altas autoridades del gobierno.

“Me parece desmedida la solución querer nacionalizar Camisea, ya que no se entiende qué quiere nacionalizar el premier, teniendo en cuenta que los recursos que están en la tierra ya son de la Nación. Lo que no es del Estado, es la empresa que ha implementado el proceso productivo, maquinaria, etc. Todo eso es del inversionista. Yo no se qué es lo que entiende al usar la terminología jurídica así como plan juego, ya que en el derecho las palabras pesan”, expresó.

Chang Chuyes explicó que el verdadero problema es el precio del gas, para ello se debería tomar medidas más certeras y menos duras, ya que por ejemplo existe falta de infraestructura pública para llevar dicho recurso a los domicilios, pero ello, ya es competencia del Estado o los gobiernos regionales.

Sobre la renegociación del reparto de las utilidades de la empresa para con el Estado, el abogado refirió que el problema tampoco es la cantidad de dinero que entra a las arcas del gobierno, toda vez que a lo largo de los años se ha demostrado incapacidad de gestión, teniendo en cuenta que el dinero se va a casos de corrupción y en medidas populistas. “El problema no es el dinero del Estado, el problema es que no se gasta bien, no se gasta en lo importante. Lo que hay es incapacidad de gestión en todos los niveles del Estado”, explicó.

Del mismo modo, ante toda la crisis política que ha venido suscitando en los dos meses de gobierno del presidente Pedro Castillo, el especialista acotó que se debe apostar por un “gobierno de los mejores”, es decir, apuntar por técnicos o especialistas en el Estado que tengan el perfil profesional adecuado con experiencia, y quitar ideologías para solucionar los verdaderos problemas que la población clama.

“Lo que tenemos que buscar son técnicos, gente que sepa de verdad sobre las condiciones del sector y detectar problemas. El populismo se hace porque nos hacen creer que son problemas las cosas que realmente no son problemas. Aquí tenemos muchísimos problemas como un sistema de Salud deficitario, los productos agrícolas que van a subir por la subida de precio de la úrea y tenemos un posible crisis financiera China que va impactar en todo el mundo, y el señor (Bellido) está pensando en otras cosas”.

Finalmente, explicó que nacionalizar Camisea conllevaría a juicios por arbitraje en la Corte del Ciadi, organismo internacional que fijará indemnizaciones y multas que el Estado peruano tendrá que pagar, pudiendo ese dinero llegar a la gente que más lo necesita, sobre todo en medio de la pandemia que generó una crisis económica y ahuyentando la inversión privada. Algunos especialistas señalan que se pagarían indemnizaciones por 30 mil millones de dólares.

“Con esto se ha parado toda inversión, ya nadie va querer meter dinero en el Perú porque van a renegociar cada vez que se les ocurre y no hay estabilidad jurídica, que es fundamental para promover la inversión privada”.

Por su parte, la especialista en Gestión Pública y docente de la UDEP, Juana Huaco García, coincidió en que hay un desconocimiento del premier Bellido de lo que se debe hacer en Camisea. “Los expertos señalan que Camisea se dedica a la explotación y comercialización de gas, más no a la distribución, ya que es un tema del Gobierno, por tanto no se le puede exigir a una empresa algo que no está en sus competencias. Entonces qué van a negociar, aquí lo que hay es un desconocimiento de las autoridades”, comentó.

Enfatizó que es lamentable que el presidente de la República, Pedro Castillo, no se pronuncie o deslinde públicamente al país, incurriendo en un silencio cómplice, y además distrayéndose de los verdaderos problemas del país que son la atención de la pandemia, la reactivación económica y el proceso de vacunación. Justamente, en la víspera, la encuestadora Ipsos por encargo del portal Lampadia reveló una encuesta donde señala que el 61% de la población peruana cree que no tiene capacidad de liderazgo.

Del mismo modo, coincidió que hace falta gente especializada y profesional en algunos ministerios, debido a que se están tomando medidas populistas. “Hay falta de capacidad en algunos ministerios y nuevamente el presidente no dice nada, y ese silencio es muy peligroso porque tiene que ejercer el liderazgo, ya que por algo ha sido elegido”.

El congresista piurano, Eduardo Castillo, también se pronunció sobre el silencio del presidente Pedro Castillo, al que calificó como “presidente fantasma”. “La población necesita las acciones del presidente”, dijo.