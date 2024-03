Personal de la Fiscalía de Prevención del Delito de Sullana, junto a representantes de la Dirección de Regulación y Fiscalización Sanitaria (DIRFIS), verificaron que el Hospital de Apoyo II-2 tiene medicamentos expuestos en los pasadizos del nosocomio. Además, en el almacén, encontraron un sapo y un pacazo encima de las cajas con medicinas.

El fiscal Kevin Antón Siancas, junto a su colega Sara Vidal acudieron al nosocomio de la cuarta cuadra de la avenida Santa Rosa. Ahí, encontraron que la farmacia hospitalaria no cuenta con un área adecuada conforme a ley.

Hallaron que los medicamentos almacenados están en los pasadizos del hospital. Además, no controlan la temperatura de almacén de medicamentos, puesto que los termohigrómetros no se encuentran con certificado vigente. También, los medicamentos no se encuentran en parihuelas y la infraestructura no es adecuada.

Posteriormente, ambos fiscales, junto al personal de Salud, se trasladaron al almacén en la Zona Industrial, donde encontraron la existencia de EPPS en malas condiciones. Asimismo, de medicamentos y productos farmacéuticos, sanitarios y dispositivos médicos, en su gran mayoría, soluciones de gran volumen.

Ahí, el personal de la DIRFIS indicó que, no cuentan con una infraestructura adecuada. Además, no se encuentran almacenadas con parihuelas en su totalidad. Asimismo, informaron que encontraron presencia de excremento de animales de palomas, roedores y reptiles. También, evidenciaron falta de aire y/o ventilación, ni artificial, ni natural.

A la vez, no cuentan con un control de temperatura de almacenamiento para la conservación de productos farmacéuticos y otros. Además, en los ambientes, evidenciaron productos vencidos, junto con productos vigentes, sin la separación correspondiente.