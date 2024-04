Un grupo de padres de familia del asentamiento Los Libertadores, en el distrito de Castilla, piden a la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Piura, la ampliación de vacantes en el centro educativo N° 1365, ya que cerca de 50 niños del nivel secundaria se han quedado sin estudiar.

PUEDE VER: https://diariocorreo.pe/edicion/piura/reclamos-y-bloqueos-contra-dina-boluarte-en-piura-noticia/Reclamos y bloqueos contra Dina Boluarte en Piura

Con pancartas en mano, los padres llegaron hasta el exterior de la UGEL , ubicada en Castilla, para protestar y pedir que sean escuchados, ya que por los bajos recursos económicos los niños no pueden ser matriculados en otros centros educativos.

“Ya hemos venido (a la UGEL) y no nos dan solución. No pueden mandar a sus niños a otro colegio porque no cuentan con los recursos económicos”, dijo al dirigente Eladia Morales.

VER MÁS: El Colegio de Alto Rendimiento de Piura ofrece 100 vacantes

Asimismo, los manifestantes señalaron que la zona de Los Libertadores es una zona lejana y temen que los menores sean víctimas de la inseguridad, ya que en constantes oportunidades se han registrado asaltos a mano armada.