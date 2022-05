La directora de Amnistía Internacional en Perú, Marina Navarro, informó que la región Piura reportó 530 mujeres víctimas de desaparición durante el 2021, sin embargo, no se tiene reporte si fueron halladas, en qué condiciones y las que se encuentran como no habidas si siguen buscándolas.

Preocupante

“Nos llama la atención en Piura que hay 530 mujeres desaparecidas y va en aumento, de esta cifra los dos tercios son adolescentes entre los 12 a 17 años, pero no sabemos qué habrá ocurrido con ellas, tenemos que hay aparecidas, pero no hay reporte en qué situación (han aparecido), no hay nada, no sabemos nada, si han aparecido en qué condiciones, si siguen desaparecidas si las siguen buscando”, precisó.

Asimismo, sostuvo que siguen llegando familiares para poner de conocimiento la desaparición de sus parientes. Indicó que, en muchos casos, estas denuncias no son aceptadas en las comisarías.

La funcionaria advirtió que el 25% aproximadamente de las mujeres reportadas como desaparecidas han sido víctimas de feminicidio.

“Otro problema de violencia de género que se presenta en Piura es la violación, en el año 2021, 72 niñas menores de 14 años han sido forzadas a ser madres, estamos hablando de casos de violación”, acotó.