En el segundo día consecutivo del paro indefinido en el distrito de La Unión para exigir el reinicio de la obra de agua y alcantarillado que lleva 11 años de ejecución, los pobladores exigieron la presencia de una comisión de alto nivel del Gobierno Central y del Ministerio de Vivienda, caso contrario continuarán con su medida de protesta de manera indefinida.





Comisión

“La única respuesta que queremos es que los que toman decisiones digan que esta obra empieza ya. No queremos que nos manden a cualquier personaje, como la última vez que confiamos en las autoridades y firmaron un acta, ahora queremos una resolución con firmas del Ministerio de Vivienda y Economía para que atiendan a La Unión. Queremos esa respuesta, que no envíen otras personas, no queremos intermediarios, solo ministros, solo queremos una respuesta que venga de Lima, caso contrario el paro no se levantará”, afirmó Víctor Pariñas Castro.

Agregaron que están cansados de consumir agua “salada” y vivir con el constante colapso de los desagües.

En tanto, el comercio y transporte público se encuentra totalmente paralizado y tampoco hay atención en las entidades públicas y privadas en todo el distrito de La Unión.

En horas de la mañana, los pobladores realizaron una movilización por las diferentes calles de La Unión.

Los piquetes se mantienen en la zona del Mellizo, Miraflores, Mariposa y el puente El Tallán.

DETENIDO. La policía de La Unión detuvo a Marcos Carranza Marcelo por disparar contra un poblador, quien le increpó por retirar las ramas colocadas en uno de los piquetes para continuar con su recorrido.

Recordemos que la obra de agua y alcantarillado del distrito de La Unión, que se ejecuta mediante el Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU), inició en el 2011 con un presupuesto inicial de S/26 millones. Desde el 2018, la obra está a cargo del Consorcio Saneamiento Norte, no obstante, fue suspendida por el Ministerio de Vivienda desde enero del 2020.