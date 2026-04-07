La Contraloría detectó deficiencias constructivas prematuras en la obra de pistas y veredas ejecutada por la Municipalidad Distrital de Castilla. Esta situación no solo pone en riesgo la seguridad de los usuarios, sino que podría derivar en pagos por servicios no ejecutados en una obra valorizada en más de S/ 4.3 millones.

En el Informe de Hito de Control N° 004-2026-OCI/2407-SCC, del Órgano de Control Institucional (OCI) de la Municipalidad Distrital de Castilla, se detalla las deficiencias constructivas en el pavimento que abarca la avenida Japón y la calle Los Claveles en el A.H Nuevo Talarita y Los Jazmines, en el sector noroeste.

Es su visita a la obra, la comisión de control evidenció en estas calles que el pavimento flexible agregado grueso de la mezcla asfáltica estaba expuesto y parchado del pavimento nuevo, esto a dos meses de haberse recepcionado la obra de S/ S/ 4’316,103 que fue ejecutada por la empresa Andrea Comercial S.A Ancosa, con un plazo de ejecución de 90 días.

Asimismo, en los tramos de la calle 17 (correspondientes al adicional de obra N° 1) se detectó en el pavimento rígido áreas en las que el agregado se encuentra expuesto, así como reparaciones ejecutadas en las losas de concreto.

Otra deficiencia se encontró en las rampas peatonales, sardineles y veredas de la calle Japón, calle 17 y la avenida Los Claveles, donde no cumplen con los estándares plasmados en el expediente técnico con respecto a las dimensiones y pendientes según los planos. Además, que las rampas R1, R2, R11 y R12 no han sido ejecutadas al 100%.

“Se observa sardineles y martillo de vereda sin junta de dilatación asfáltica en los tramos de la avenida Japón y Los Claveles”, dice el informe de Contraloría.

Con respecto a la altura de las veredas, el documento precisa la existencia de veredas con alturas superiores a 20 centímetros, difiriendo de lo establecido en el expediente técnico contractual, vulnerando la norma técnica. También se encontró un buzón de la red de alcantarillado que no fue eliminado y la tapa deteriorada.

Entre otras observaciones, la comisión de control en su visita del 4 de marzo de 2026 detectó que el nivel de calzada ejecutada correspondiente al adicional con deductivo N°1 no permite el desarrollo de rampas vehiculares conforme a la normativa aplicable. Pues existe un desnivel en las veredas.

Desde la Municipalidad Distrital de Castilla informaron que en virtud a la garantía del contrato se ha corrido traslado al contratista con la finalidad de que tome medidas correctivas respecto a estos vicios ocultos. Asimismo, dicho proyecto tiene una garantía de 7 años establecida en el contrato y se atenderá en los plazos que establece la norma especial. “Se está trabajando para atender esa observación, está dentro del plazo que otorga la Contraloría”, indicaron.