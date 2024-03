Piura es la región con más niños fallecidos por dengue a nivel nacional; informó el secretario del Colegio Médico de Piura, Julio Barrena Dioses.

El también especialista en Salud Pública, Julio Barrena, explicó que hasta la notificación del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, hasta la semana epidemiológica Nº 10-2024 (9 de marzo) del Ministerio de Salud, se tienen reportados 9 niños (0 a 11 años) a nivel nacional fallecidos, de los cuales 4 son de Piura, 2 de La Libertad, 2 de Áncash y 1 de Lima.

“Hasta esa fecha, Piura es la región con más fallecimientos en niños por dengue a nivel nacional. Esta mortalidad infantil no es usual para el país. Debemos priorizar el cuidado de los más pequeños, debido a que su sistema inmune aún está madurando y no está preparado para afrontar una enfermedad como la del dengue. Los pequeños no toman suero, solo lactan, no se hidratan muy bien”, subrayó.

Precisó que se tenía conocimiento que entre los 4 fallecidos se encuentra un pequeño de 9 meses y dos niños de un año de edad.

Recomendó que los pequeños descansen bajo mosquitero, pues los zancudos que transmiten el dengue pican entre las 6:00 a.m. y 6:00 p.m.

Exhortó colocar repelente a los escolares y evitar el contagio del dengue.

