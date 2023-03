De acuerdo con el reporte del Sistema de Información Nacional para la Respuesta y Rehabilitación (Sinpad), un total de dieciséis (16) distritos de la región Piura aún no han subido sus fichas de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) al mencionado sistema, lo que significa que la población damnificada y afectada de estas zonas no vienen recibiendo ayuda humanitaria en este periodo de emergencia.

Entre ellos figuran: Amotape, Vichayal (Paita); Castilla, La Arena, Piura, Veintiséis de Octubre (Piura); Bellavista de la Unión, Bernal, Rinconada Llicuar, Vice (Sechura); Marcavelica, Miguel Checa (Sullana); El Alto, La Brea, Lobitos, Los Órganos (Talara).

Ante esta situación, el equipo técnico del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), que conforma el comando de emergencia instalado en el auditorio del Gobierno Regional Piura, indicó que pueden haber diversos motivos por lo que el personal de las áreas de Gestión de Riesgos de estas municipalidades no han reportado aún estos daños, puede ser que tengan problemas con el llenado de las fichas EDAN, o no las han ingresado al Sinpad, o tal vez no cuenten con internet o electricidad en la zona.

Los alcaldes y su personal técnico pueden acudir al GORE para que reciban asistencia técnica, con atención diaria en el auditorio Luis Paredes Maceda, en horario corrido, de 8:00 de la mañana a 8:00 de la noche. En el equipo hay especialistas que han llegado de Lima, por ejemplo en lo que respecta a rehabilitación, donde se brinda asesoramiento en el manejo del Fondes, que implica todo lo que es la emergencia; así como especialistas para el manejo de las fichas EDAN y el Sinpad.