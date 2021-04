Tras resolver el contrao a la empresa Fichtner GMBH Co. Ltd, la Autoridad para la Reconstrucción con Cambio (ARCC) anunció la decisión de liderar, junto con los expertos del Reino Unido y especialistas piuranos -en el marco del Acuerdo de Gobierno a Gobierno- la elaboración del plan para la solución integral del río Piura y el drenaje pluvial de la ciudad de Piura.Para esta obra hay un presupuesto de 9′ 197,136 soles.





EXPERTOS

Para elaborar el plan integral se convocará a expertos de Piura para articular su experiencia a las estrategias de innovación del equipo de Reino Unido y la asistencia técnica de los especialistas de la ARCC.

La ARCC asegura que esta metodología de trabajo permitirá realizar la elaboración del plan integral del río Piura y el drenaje de la ciudad en paralelo con el proceso de contratación de la empresa que se encargará de los estudios de preinversión.

En cuanto al contrato con la empresa Fichtner GMBH Co. Ltd, la ARCC precisó que ha quedado rescindido debido al incumplimiento de las cláusulas establecidas en el documento y no se le ha pagado nada.

“El consultor no ha cumplido con sus obligaciones y no ha subsanado, en el tiempo determinado, las observaciones que la ARCC realizó con respecto a los entregables”, mencionó Amalia Moreno, directora ejecutiva de la ARCC.