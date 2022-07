La inseguridad ciudadana sigue aumentando en la región Piura. Las nuevas víctimas de las bandas de extorsionadores serían los conductores de mototaxis, motocicletas y taxis colectivos en el distrito de Castilla.





Stickers

Correo obtuvo información fidedigna que a diario los transportistas y prestamistas de los asentamientos humanos del sector oeste del distrito de Castilla como Las Mercedes, Tácala, Los Almendros y Felipe Cossio del Pomar, viven atemorizados por bandas criminales que vienen cobrándoles cupos de dinero para dejarlos trabajar de manera tranquila y no atentar contra sus vidas o la de los integrantes de sus familias.

Según información confidencial de los mismos agraviados y de la policía, los presuntos integrantes de estas peligrosas bandas serían grupos familiares, apoyados por delincuentes trujillanos y algunos ciudadanos venezolanos.

Estas bandas habrían escogido estas zonas del distrito de Castilla como su nuevo centro de operaciones donde desde hace varios meses vienen colocando en los vehículos, como motos, autos y mototaxis, stickers de dibujos animados como del “Guasón” Batman y “Sam Bigotes” de los Looney Tunes.

“Quien no tiene este sticker en su vehículo no puede circular por Castilla. Las mototaxis pagan 3 soles diarios, los motociclistas 5 soles y los taxistas 10 soles. Estamos cansados de esta situación, pero es la única manera de poder trabajar sin que nos amenacen o atenten contra nuestras familias. Llegan venezolanos a los paraderos y son los que cobran el cupo y el que no paga puede recibir un balazo, eso nos han dicho por mensajes de texto y videos donde se escucha que disparan varias veces contra una moto”, señaló un conductor sin mencionar su nombre por temor a represalias de los delincuentes.

La situación se complica aún más debido a que estas bandas organizadas también amenazan de muerte a los prestamistas de nacionalidad colombiana. Un claro ejemplo es el ataque que sufrió hace un par de semanas un prestamista colombiano, él se negó a pagar y su vehículo recibió varios impactos de bala. En estos casos las víctimas llegan a pagar 300 soles semanales.