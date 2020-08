Piura: Un niño con COVID-19 puede llegar a contagiar a 10 personas

Escrito por Guisella Lachira

El levantamiento de la cuarentena y la flexibilidad en las medidas de prevención por parte de la población han originado que los casos de infectados de la COVID-19 en niños y adolescentes se incrementen en más del 50%, llegando a sumar a la fecha 2,081 casos positivos. Según el especialista en Salud Pública, Dr. Julio Barrena, ello podría generar un rebrote de la enfermedad teniendo en cuenta que los menores tienen mayor carga viral y capacidad de contagio, llegando a infectar un solo niño hasta 10 personas.

ALERTA

El Ejecutivo, mediante decreto supremo, dispuso una cuarentena focalizada a menores de 14 años y adultos mayores de 65 años. Sin embargo, esto no se ha venido cumpliendo a cabalidad, prueba de ello es que ayer, en la provincia de Sechura, durante un sepelio se observó la presencia de niños menores de cinco años que acompañaban a sus progenitores; mientras que en una protesta de vecinos del A.H Ollanta Humala, también se evidenció la presencia de menores de edad.

El Dr. Julio Barrena explicó que el incremento más fuerte de contagios de niños y adolescentes ocurrió en la segunda quincena de julio y que, debido al periodo de incubación, es posible que en las próximas semanas los casos continúen creciendo. “En el caso de los niños menores a 11 años, la cifra se ha multiplicado en promedio en 2.3; mientras que en adolescentes de 12 a 17 años, se ha multiplicado por 2. Ello porque sus padres están comenzando a desplazarse junto a sus hijos a visitar a familiares e, incluso, acuden a sepelios y permiten que los jóvenes acudan a eventos sociales, donde estos no van a guardar el distanciamiento y el uso de mascarilla”, mencionó.

El especialista indicó que los niños tienen más transmisibilidad que el adulto, debido a que el virus se multiplica más en el tracto respiratorio y, por ende, tiene mayor propagación.

“Si vamos a dejar que los chicos salgan a visitar a los amigos, a la familia o a eventos sociales, esto va a contribuir que signifique un rebrote más importante del que se tuvo. Porque si decimos que estamos en meseta; es decir, los casos no suben o suben muy poco, pero si yo tengo un grupo de población que multiplica la enfermedad por más de dos, eso no es meseta, estamos surcando la segunda ola y la están comenzando los niños y adolescentes”, enfatizó.

En el caso de los menores de 5 años, Barrena sostuvo que la infección de la COVID-19 podría generar el síndrome de Kawasaki. “Ante estos eventos que pueden ser graves para este grupo de la población, se debería establecer una vigilancia epidemiológica para que los centros de salud y hospitales reporten los casos y tomar las acciones respectivas. No podemos esperar a que tengamos un incremento fuerte de mortalidad en niños y adolescentes para recién actuar”, dijo.

BEBÉS

De acuerdo a la jefa de Pediatría del hospital Jorge Reátegui, Gisela Salcedo, en las dos últimas semanas hubo un flujo mayor de niños y adolescentes con fiebre, vómito, tos y diarrea que ingresaron a dicho nosocomio, quienes finalmente resultaron positivo al coronavirus.

“Nos están llegando bastantes niños con problemas hematológicos, con purpuras (síndrome donde hay un sangrado), con plaquetas bajas, que no se descarta sean casos positivos del nuevo coronavirus, porque la prueba rápida no tiene muy buena sensibilidad”, precisó.

La doctora informó que en dicho nosocomio se atiende diariamente entre 5 a 7 gestantes infectadas de COVID-19 que alumbran a bebés positivos de la enfermedad. “Se recomienda a las madres a seguir dándoles de lactar, pero que el niño permanezca en un ambiente de su casa aislado, que no tenga al bebé todo el día junta a ella; pese a esta cifra, ninguno de estos bebés retorna al hospital por complicaciones”, refirió.

Por su parte, el director regional de Salud, Víctor Távara, mencionó que se vocea desde hace mucho tiempo una posible segunda ola, y que actualmente se está observando un aumento de casos de pacientes COVID-19, pero este no es significativo. “De nosotros depende y del esfuerzo que hagamos para que la curva de contagios y hospitalizaciones que pueda tener la región Piura no se incremente. Vamos a hacer todos nuestros esfuerzos para que esa segunda ola no sea tan letal o no llegue a la región”, puntualizó.

AUMENTO

El médico del centro de salud de Tambogrande, Ricardo Remicio Montero, reveló que hay un ligero incremento de casos en los caseríos donde antes no se reportaban, los mismos que actualmente están siendo monitoreados para evitar que estos se compliquen y lleguen a necesitan una cama UCI.

“En Tambogrande hubo un aumento no muy significativo en los sitios donde antes no había. Tenemos ahorita casos que estamos monitoreando en los caseríos de Palominos, Las Mónicas y Cruce de Vegas, donde hay un incremento de casos”, puntualizó.

Ante el incremento de los infectados del nuevo coronavirus y las limitaciones que tiene el centro de salud para atender a pacientes graves, el alcalde Alfredo Rengifo anunció la instalación de una planta de oxígeno, valorizada en 300 mil soles que estará ubicada en el terreno del Centro de Emergencia Mujer que se encuentra al costado del Centro de Salud Materno Infantil de Tambogrande, la misma que tendrá una capacidad de abastecimiento de 12 balones de oxígeno de 10 m3.

“Tenemos balones que nos han donado diferentes instituciones y no tenemos donde llenarlos y hay demanda de oxígeno para pacientes que tienen insuficiencia respiratoria”, dijo Remicio Montero.