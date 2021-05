Cinco meses estuvieron operativos los respiradores mecánicos enviados por el Ministerio de Salud al hospital II-2 Santa Rosa, ello en medio de la gran demanda de estos equipos de cientos de pacientes afectados por el COVID-19, donde muchos perdieron la batalla contra la enfermedad.

RESPUESTA

Tras el informe de la Contraloría General de la República N° 10263-2021-CG/GRPI-SVC, que advirtió sobre 17 ventiladores mecánicos sin utilizar y que presentan deficiencias en el hospital II-2 Santa Rosa de Piura; el director regional de Salud, José Nizama, precisó que estos equipos fueron entregados en calidad de donación por el Ministerio de Salud a mediados del año pasado y en diciembre ya presentaban fallas y no pudieron seguir siendo utilizados, es decir, estuvieron operativos cinco meses.

“Desde el año pasado y en enero de este año, nosotros informamos al Minsa sobre el estado de estos equipos, los cuales tienen un tiempo de vida útil. Nosotros no hemos comprado estos ventiladores, por ello le corresponde al Ministerio de Salud disponer su reparación o en todo caso darles de baja”, expresó Nizama Elías.

El funcionario precisó que el hospital Santa Rosa comunicó del tema a la Dirección General de Operaciones de Salud del Minsa en diciembre último.

“Nosotros no podemos repararlos porque no hemos adquirido el bien, no conocemos sus condiciones y no contamos con la logística para poder comprar lo que se requiera para arreglar estos equipos”, expresó el director de Salud.

Sobre el tema, la Contraloría en el informe solicitó a las autoridades de Salud tomar las acciones preventivas del caso. En tanto, el presidente de la Federación Médica de Piura, Arnaldo Vite, precisó que el hecho fue denunciado por la Federación el año pasado, y calificó de ineficiente la labor de los funcionarios, por no actuar de manera oportuna, ya que dichos ventiladores pudieron salvar la vida de muchos piuranos en medio de la pandemia.