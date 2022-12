A pocos días de celebrarse las fiestas de fin de año, el Complejo de Mercados de Piura es una bomba de tiempo, pues los ambulantes siguen ocupando las vías públicas que al registrarse algún accidente no habría posibilidad de que los bomberos ingresen rápidamente.

Desde horas de la mañana, los espacios son tomados por decenas de informales quien piden se “respete” su trabajo, sin embargo, trabajan sin las medidas de seguridad ante un incendio u otro tipo de accidentes.