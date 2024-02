Como una “estafa” por las “obras inservibles”, calificaron los pobladores las obras de mitigación que ejecutó el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento en Piura para afrontar un eventual Fenómeno El Niño. Esto lo dijeron públicamente porque con una ligera lluvia de 5.3 litros por metro cuadrado, la ciudad quedó completamente inundada y las cuencas ciegas nuevamente se activaron, provocando inundaciones.

Los primeros en alzar su voz de protesta fueron los pobladores de la urbanización El Chilcal y zonas aledañas, pues la cuenca del mismo nombre se activó y perjudicó a más de un centenar de familias.

Ellos bloquearon por más de una hora la avenida Grau y pidieron a los congresistas de Piura exigir la renuncia o interpelar a la ministra de Vivienda, Hania Pérez de Cuéllar, porque las obras de mitigación ejecutadas no los han protegido, a pesar que ella aseguró el pasado 19 de enero que “Piura está preparada para afrontar un Fenómeno El Niño”.

“En esta zona se han realizado tareas de mitigación por un valor de 14 millones de soles y literalmente se han ido al agua. Estamos solicitando control a las autoridades porque se están llevando nuestro dinero. La misma ministra nos dijo que no nos inundaremos y las evidencias saltan a la vista. Es una burla. La línea de impulsión de Ignacio Merino tampoco ha funcionado, por eso no hemos podido enviar las aguas en tiempo real. Las obras no han servido para nada”, dijo el dirigente de El Chilcal, César Quevedo Pozo.

En reiteradas visitas, la ministra de Vivienda afirmó que El Chilcal y la zona de los Dos Grifos, no se iban a inundar, pero con la lluvia de ayer fue todo lo contrario.

LE PUEDE INTERESAR: Piura se convierte en una inmensa laguna con una lluvia de más de una hora

“La ministra nos prometió que El Chilca no se inundaría, al igual que la zona de los Dos Grifos. Acá hay algo doloso y esperamos que los congresistas no se hagan de la vista gorda”, agregó Quevedo Pozo.

El morador Miguel Jiménez también se expresó en el mismo sentido: “no es posible que suceda esto. Las autoridades del ministerio de Vivienda vinieron hasta acá a pasearse y con solo dos horas de lluvia nos hemos inundado. Lo único que hicieron es sacar el lodo con baldes”.

Los moradores calificaron también las obras como una “estafa” y “vergüenza”.

“Es una estafa y vergüenza, no habido un estudio técnico para la ejecución de estas obras, ni nada; nos han hundido más de lo que estábamos. Con esta lluvia pequeña no se inundaba cuando funcionaba una motobomba, pero el alcalde de Piura y la ministra aplaudían. Es una burla para todos los piuranos”, añadió otro morador afectado de la zona, Baltazar Saavedra.

En tanto, los pobladores que se ubican alrededor de la zona de los Dos Grifos, donde también se inunda, calificaron las obras como “inservibles”.

“Recién a las 10 de la mañana (de ayer) ha llegado el personal del ministerio de Vivienda a bombear. No tienen ni herramientas, han utilizado una barreta para abrir un pozo y sacar el agua. Con un poquito de lluvia nuevamente se formó una inmensa laguna y no funcionó la obra, cada lluvia es lo mismo, nada ha cambiado. El SARE no ha servido, es inservible la obra, lo han hecho mal. En medio de la pista han roto y colocaron una tubería”, manifestó la ciudadana María Nancy Chavesta.

Lo mismo sucedió en los alrededores del SARE de la urbanización Ignacio Merino, donde se formaron inmensas lagunas que obstaculizaron el normal tránsito vehicular y peatonal.

En horas de la tarde de ayer, Javier Vásquez, funcionario del Ministerio de Vivienda, informó que en la cámara de bombeo de El Chilcal se activaron las electrobombas para la evacuación de agua. De igual manera, en los Dos Grifos se evacuó el agua con una motobomba de 8 pulgadas en menos de 40 minutos.

“Desde temprano hemos recorrido todos los puntos y hemos intervenido en los SARES. Hemos estado en los Dos Grifos, donde se instaló una motobomba y logró evacuar rápidamente dentro de lo previsto. Hemos dejado la motobomba en la zona y hemos solicitado a la municipalidad apoyo con seguridad. En El Chilcal se activaron las tres electrobombas y ya se evacuaron las aguas hacia el Dren Japón-Turquía”, explicó Javier Vásquez.