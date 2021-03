A puertas de la fase II de vacunación, que incluye la inoculación de adultos mayores de 60 años, la misma que se estaría realizando a mediados de abril con vacunas del laboratorio Pfizer, tal y como lo mencionó el director regional de Salud, José Nizama, aún existe incertidumbre en el manejo de la cadena de frío en el Almacén Regional de Vacunas de la Diresa. Hace un mes, la Contraloría detectó equipos de congelación inoperativos, que habían cumplido su periodo de uso, así como la falta de una cámara frigorífica adicional a la que ya existe actualmente.





CADENA DE FRÍO

El pasado 12 de febrero, la Contraloría General de la República emitió un informe de control concurrente N°3638-2021-CG/GRPI-SCC, donde los auditores verificaron que este contaba con once equipos de refrigeración de respaldo (7 congeladoras y 4 refrigeradoras) y una cámara de frigorífica; sin embargo, cuatro de estos equipos se encuentran ocupados con otro tipo de vacunas, otras cuatro se encontraban inoperativas y tres ya habían cumplido su ciclo de vida.

Además, el órgano de control detalló la necesidad de una cámara frigorífica adicional, teniendo en cuenta que se tiene programado vacunar a 1′396,448 personas en la región, y ello, requiere una adecuada conservación de las vacunas.

Con la vacuna China de Sinopharm se podía mantener la cadena de frío con los conservadores que se cuenta actualmente en el Almacén Regional de Vacunas de la Diresa; sin embargo, con la vacuna Pfizer existe un protocolo más estricto en la cadena de frío, ya que estas requieren congelación de -70 grados centígrados, equipos que aún no cuenta nuestra región.

Muestra de ello, es que el Ministerio de Salud envió un lote de vacunas Pfizer a las regiones de Arequipa, La Libertad y Loreto, ya que estas cuentan con los equipos necesarios (ultracongeladoras) con capacidad para almacenar y mantener la cadena de frío de 70 grados bajo cero.

Al respecto, el especialista en Salud Pública, Julio Barrena, explicó que de acuerdo a las declaraciones del titular de la Diresa, se tiene planeado aplicar 600 dosis en seis horas al día, y ello requiere de mayor capacidad logística y de vacunadores para no desperdiciar vacunas del laboratorio Pfizer que fuera de la cadena de frío, pueden a llegar a inactivarse; y, además, se deben evitar las aglomeraciones.

“El director regional de Salud declaró que las dosis descongeladas tienen que aplicarse dentro de las seis horas, es decir, de inmediato; entonces se tendría que tener personal externo para asegurar que ninguna dosis se desperdicie, y a estas alturas no se puede permitir esto”, acotó.

Añadió que Piura por ser considerada como una de las regiones con riesgo alto, es decir, que se tiene un mejor manejo de la pandemia, ya que existen riesgo Muy Alto y Extremo, es muy probable que no sea considerada como prioridad para recibir las vacunas.

“La idea es garantizar que tengamos la vacuna en buenas condiciones y que se pueda aplicar a las personas. Bajo 70 grados puede conservarse hasta seis meses, es por ello, que se necesita de los equipos necesarios, tal y como los tienen La Libertad, Arequipa y Loreto, donde ya se envió las dosis del laboratorio Pfizer”, mencionó.

El especialista lamentó que el proceso de vacunación se esté realizando a cuenta gotas, es decir, muy lento y esto llevaría a que la población en su totalidad no se llegue a vacunar este año.

“El portal Our World in Data que depende de la universidad de Oxford detalla que el Perú ha vacunado el 0.4% de la población, cuando Chile ya vacunó al 10.7% de su población. Eso es una vergüenza”.

En tanto, el presidente de la Federación Médica de Piura, Arnaldo Vite, mostró su preocupación ante la falta de vacunas para la fase II, ya que las dosis del laboratorio Pfizer aún no llegan a la región porque no se cuenta con la logística en la cadena de frío que garantice un adecuado almacenamiento.

“Causa alarma y preocupación porque eso va afectar la eficiencia y eficacia de la vacuna, y si no se guarda la cadena de frío, se puede inactivar la vacuna por completo (…) No podemos seguir con una falta de organización, no puede seguir perjudicando a la población, ya que esta vacunación tiene que ser lo más rápido y eficiente posible para poder llegar a las coberturas que todos deseamos”, refirió.

Agregó que la región requiere de un promedio de 500 equipos de vacunación que comprende al vacunador, anotador, área administrativa y logística para poder completar las fases este año. Ante ello, las autoridades de Salud deben garantizar a los equipos de vacunación.

“La Federación informará al Ministerio de Salud sobre esta situación para que esta entidad pueda asumir la conducción del sector Salud en la región”, finalizó.





SITUACIÓN

Tras el informe de la Contraloría, el director de Salud, José Nizama, informó que desde diciembre y enero reiteraron la solicitud al Ministerio de Salud para incrementar la capacidad de almacenaje, incluso, detalló que existía una IOAR (procedimiento de adquisición) en el Ministerio de Salud sobre la compra de la cámara frigorífica.

Sin embargo, ayer en breves declaraciones a Correo, el titular de la Diresa dijo que el proceso de la IOAR está en camino y se espera la llegada de diez conservadoras que son para las zonas rurales como Ayabaca, Morropón y Huancabamba, pero no detalló sobre el proceso de convocatoria para la compra de congeladoras, tal y como lo anunció en febrero.

