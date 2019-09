Plantean nulidad de audiencia en caso de presunta usurpación

Síguenos en Facebook

El abogado Percy García, que asesora a María Isabel Moreno Rosales viuda de Alfredo Flores Murías, pidió la nulidad de la audiencia de apelación de improcedencia de acción, que se realizó el 5 de setiembre y acabó con la denuncia contra un defensor público de Sullana por la presunta usurpación de parte de un predio de Marcavelica.

NO SE NOTIFICÓ

En el documento, dirigido a la Sala Penal de Apelaciones de Sullana, el letrado sostiene que no se ha cumplido con notificar a la viuda ni a sus tres hijas, que son adultas, sino que han notificado al muerto, pese a que ya con escrito del 14 de junio del 2019 el abogado de entonces de María Isabel Moreno había pedido la sucesión procesal.

Incluso participó en audiencias posteriores, como abogado de la viuda e hijas, dijo.

“Esto por lo menos es un defecto en la notificación, que acarrea nulidad, porque deja en indefensión a una persona viuda”, resaltó García.

USURPACIÓN

Cuestionó que los actos del 18 de enero del 2018, que la Fiscalía imputa a Luis Yáñez Castillo, que es defensor de oficio en Sullana, de haber bloqueado el acceso a la vivienda de la viuda, con piedras y alambres, no configure para los jueces de primera instancia y superiores un delito de usurpación.

Refirió que si la Sala de Apelaciones no acoge su pedido de nulidad, presentarán una casación excepcional, porque hay jurisprudencia. “El acuerdo plenario de la Corte Suprema es clarísimo, la usurpación no requiere violencia sobre las personas, también se usurpa cuando se emplea violencia sobre las cosas”,dijo.

“Este tema ameritaría mayor atención de los órganos de justicia penal, porque la sensación que deja es que no hay justicia para los pobres. No digo que haya habido alguna mala actuación, porque no tengo pruebas para afirmarlo, pero llama la atención que personas ligadas al sistema de justicia penal tengan una justicia tan favorable”, alegó.