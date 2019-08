Posibles elecciones movilizan a los partidos políticos

Síguenos en Facebook

Aunque aún es incierta la posibilidad de que el próximo año se realicen las elecciones generales propuestas por el presidente Martín Vizcarra, los partidos políticos en Piura ya iniciaron sus preparativos para acelerar sus campañas internas y tomar parte de estos comicios adelantados.

Partidos como el APRA, Acción Popular, el partido morado, entre otros, se encuentran conformando sus comités en toda la región, aunque aún se encuentran a la espera de conocer cuáles serán las reglas de juego para adecuar sus elecciones internas.

PARTIDO NACIONALISTA

Para conformar nuevos cuadros de su agrupación política, ayer vino a Piura el expresidente de la república, Ollanta Moisés Humala Tasso, líder del Partido Nacionalista, quien adelantó que no descarta participar de los anunciados comicios generales.

Humala Tasso indicó que vino a Piura para efectuar lo que él llama, “un fortalecimiento del partido, los partidos son frágiles cuando no hay campaña los dirigentes están peleándose, es algo normal que no solo pasa en Piura, pero espero que podamos ir identificando cuadros nuevos para que vayan tomando responsabilidades locales, regionales y también nacionales”.

Dijo que entre las actividades que realizará en Piura están las de tomar contacto con dirigentes y de allí ya veremos, creo que lo importante acá van a ser las ideas que propongamos al país, y eso va a genera una motivación para que la dirigencia trabaje”.

DESCUIDADA

Consideró que el gobierno ha descuidado a Piura, “de los 25,000 millones de soles que ha sido el presupuesto para la Reconstruccón con Cambios, solo se ha ejcutado el 12%, es una vergüenza, por eso es un motivo más que sí haya un adelanto de elecciones, hemos llegado a un agotamiento en las relaciones de la política. Creo que esto requiere hablar de un cambio constitucional, una nueva Constitución que permita institucioalizar la política y la justicia, que es lo que hace falta en el país”.

ACCIÓN POPULAR

Jacob Barrantes, exsecretario general del Partido Acción Popular en Piura, dijo que en estos momentos su agrupación se encuentra en una intensa activad pre electoral, luego de la designación del Comité Nacional que preside la exdiputada por Piura, Doris Guerrero.

Actualmente, el proceso se encuentra en la etapa de conformación de los comités departamentales electorales para que realicen los comicios internos, y así elegir a los candidatos de comités, congresistas y a la presidencia, el cual podría llevarse a cabo el próximo mes de setiembre.

Dijo que en el caso de Piura, no se ha designado el Comité Departamental Electoral, pero que el Comité Nacional ha convocado para este domingo 25 a los siete ex secretarios departamentales, quienes tendrán a cargo el proceso electoral, “pero no nos van a encontrar con los pantalones abajo”.

Entre los voceados candidatos a la secretaría general del partido se encuentran Aníbal Albañil Ordinola, Jorge Vásquez Godos, Edgardo Gallo Manrique y Augusto Chanduví Pintado.

Respecto a quienes se lanzarían como congresistas, Barrantes dijo que no hay voceados, pero posiblemente sean algunos de los excandidatos al Consejo Regional, entre los que se cuentan, además de Chanduví Pintado, Franco Salinas López, Violeta Torres Bellido, Felipe Olaya, Óscar Bure y Nancy vicente, entre otros.

Respecto a la posibilidad de que se aprueben las elecciones para el próximo año, Jacob Barrantes quien es militante de su partido desde los 17 años, opinó que son muy apresuradas.

PARTIDO MORADO

Angélica Palomino, secretaria regional del Partido Morado, informó que si bien es cierto se inscribieron en el mes de marzo de este año, desde hace tres años comenzaron su trabajo con la recopilación de firmas, las cuales suman más de 2 millones.

“Desde junio tenemos ya a los ocho representantes de las provincias, hemos venido trabajando con 40 distritos, faltan 22 y, tal vez, para noviembre tengamos representantes en todos los distritos”, informó la dirigente.

Respecto a las posibles candidaturas, dijo que esperan la reglamentación de estos posibles comicios, “hay gente que ha manifestado su interés de ser candidato. Estamos haciendo un estilo nuevo de política, queremos proponer, no queremos señalar a nadie, estamos trabajando algunos proyectos que favorecerían a las comunidades, con el del Proyecto Alto Piura, vamos a darle un toque más técnico porque nació sin expediente técnico”.

APRA

Antonio Valdiviezo, secretario general del Partido Aprista Peruano en Piura, indicó que su agrupación política se encuentra en una reorganización y reestructuración total de todas la bases distritales y centros poblados.

Dijo que luego organizarán un encuentro regional para llevar las propuestas al Congreso que se realizará en el mes de octubre en Lima. “Va a ser un partido renovado, con caras nuevas pero con experiencia en gestión pública. Los proyectos están paralizados, mire como está el Alto Piura, no se ha avanzado nada, esperamos llevar las propuestas técnicas que sintonicen con el pueblo, en caso se den las elecciones”.

Respecto a posibles candidaturas, Valdiviezo dijo que prefiere no adelantar nombres, “pero sí hay gente joven, nueva que va a tener la oportunidad. Mientras esté como secretario general, no voy a permitir la intromisión de la dirigencia nacional”, enfatizó Valdiviezo.