Raisa Balcazar: “El miedo no va a ayudar a descubrir cómo estamos de salud”

La Reina Rosa a nivel nacional, Raisa Mercedes Balcazar Tassara, ha vivido en carne propia dos veces la noticia de que estaba afectada por el cáncer. Pese a todo, con voluntad y el apoyo de su familia está saliendo adelante. Por eso, invoca a mujeres y hombres a realizarse sus chequeos médicos de prevención.

¿Cómo te enteraste de que tenías cáncer?

Yo recibí la noticia dos veces. Cuando era niña, la recibió mi mamá, tenía cáncer de ovario, entonces yo no sabía del tema del cáncer. Pero, hace dos años la noticia del cáncer de mama sí me sorprendió. No lo podía creer. Me lo diagnosticaron en Piura. Sí se hizo un poco difícil el tema emocional, emotivo.

¿Cómo te encuentras actualmente?

Actualmente estoy en controles médicos en Piura, con un tratamiento con pastillas e inyecciones, para que se pueda controlar la enfermedad del cáncer, y también con análisis como tomografías, ecografías, gammamografías óseas, para ver que el cáncer no vaya a ir a otro órgano o a los huesos.

¿Cómo estás afrontando este mal?

En el aspecto emocional lo estoy superando bastante y de manera física también. Lo estoy superando de a pocos, porque en realidad es una enfermedad que está ahí dormida en mi cuerpo. Es difícil, pero tanta es mi fe, que Dios me ha dado muchísima fuerza, y obviamente con el apoyo de mi familia y de las personas que me estiman estoy saliendo adelante.

¿Qué representa para ti ser Reina Rosa 2019?

Ha sido una experiencia extraordinaria, pues he conocido personas lindas en la organización Miss Perú Piura y también me ha dejado muchas enseñanzas. He aprendido mucho, así como también he ayudado a motivar a más personas para que luchen por lo que más quieren, siempre y cuando los haga felices. La vida hay que vivirla siempre al lado de las personas que suman a nuestra felicidad.

¿Qué actividades has podido hacer como Reina Rosa?

Una de las actividades es haber ido a los centros educativos y asistir a charlas para llevar un mensaje de prevención, más aún a las señoritas y señoras madres de familia, para que puedan prevenir el cáncer de mama y de ovario, ya que hoy en día en nuestra región se ven demasiados casos de esta enfermedad.

¿Cuál sería su mensaje a jóvenes y adultos?

La recomendación que haría a todas las personas, no solo mujeres, sino también a los hombres, porque se está viendo el cáncer de próstata, que se hagan un análisis, un chequeo de prevención, para ir descartando cualquier posibilidad de que este agresor, como es el cáncer, pueda atacarlos. Muchas personas tienen miedo de realizarse el chequeo de prevención. Pero, el miedo no va a ayudar y no va a sumar para poder vivir felices, el miedo más bien nos va a encerrar en una burbuja, que no nos va a dejar descubrir lo que tenemos, si estamos bien o estamos mal.

¿Ahora hay más facilidades para que una persona pueda hacerse evaluar?

Yo les pediría que acudan al doctor más cercano, que ya está acá en Sullana o en Piura, un oncólogo les puede ayudar a descartar esa terrible enfermedad y a salir de dudas, porque nuestra salud debe estar súper bien y no encerrarnos en el miedo, en el temor, de lo que nos pueda decir el doctor.

¿Cuáles son sus expectativas?

Si bien mi reinado ya está por culminar, yo voy a seguir trabajando en el tema de la prevención del cáncer de mama, también para ayudar a los niños que son lamentablemente tocados por el tema de la pobreza. El reinado solo dura un año, pero tenemos vida para poder realizar cosas. No se necesita un título para realizar acciones buenas, sino que nazcan de nuestra esencia como ser humano para ayudar a los demás.