Reclaman que no se conceda libertad a presunto “raquetero”

Enterados de la detención de Wilmer Peña Córdova, un grupo de familiares y amigos de la asesinada María Elena Ramírez Vílchez reclamaron a viva voz “Queremos justicia” y que el aludido no sea dejado en libertad, en una manifestación en el frontis de la Divincri.

También exhibían carteles con mensajes como “No suelten a asesino de mi madre” y que personas como Wilmer Peña Córdova no deben estar sueltos.

Franchesca Espinoza Ramírez, hija de la fallecida, dijo que el mencionado es investigado en libertad, porque la fiscal alega que no está probado que use armas, no obstante el testimonio de cuatro heridos que lo señalan.

Los familiares de la fallecida, incluso, mostraron fotos que han conseguido de Peña Córdova, en una de ellas con una retrocarga y en otra con chaleco antibalas.

“Que más pruebas quiere la fiscal”, increpó.

En tanto, Anaís Espinoza Ramírez denunció que ha sido amenazada de muerte por la pareja actual de Peña.