Reconocida dama sullanera fallece en la ciudad de Lima

Otra noticia triste para Sullana. A los 96 años murió la reconocida dama Simona More Silva de Lama, esposa del extinto José Andrés Lama Peña, quien fuera presidente del Club Alianza Atlético de Sullana por más de 50 años.

Doña Simona, una querida vecina del Barrio Norte, falleció en la ciudad de Lima, pero su cuerpo iba a ser conducido ayer a Sullana, su lugar de origen, para darle cristiana sepultura.

Ella iba a ser velada en la Casa del Adulto Mayor en la cuadra 2 de la calle San Martín, según sus familiares. Simona More fue madre de doce hijos, entre ellos el magistrado Héctor Lama More y el arquitecto César Lama More.