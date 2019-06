Recusan a juez Ruiz Arias, que iba a evaluar prisión de “Los Ilegales”

Síguenos en Facebook

La Fiscalía Superior recusó al juez Hernán Ruiz Arias de la Tercera Sala de Apelaciones de Piura, quien era ponente en la audiencia en la que se decidiría si los integrantes de “Los Ilegales” regresaban a la cárcel. Ruiz ha sido incluido en un informe sobre presuntos actos de corrupción en el que habrían incurrido otros jueces superiores y fiscales, por lo que se cuestionó su imparcialidad.

El juez pidió a la Sala cambiar sus criterios anteriores y que acepte su decisión de dejar el caso “Los Ilegales”. La audiencia fue reprogramada hasta nuevo aviso.

RECUSACIÓN

Ayer a las 11:00 de la mañana se inició la audiencia de apelación de la medida que declaró infundada la prolongación de la prisión de los implicados en el caso “Los Ilegales”.

El caso sería visto por la Tercera Sala de Apelaciones conformada por los jueces superiores Hernán Ruiz Arias, Andrés Villalta Pulache y Edwin Culquicóndor Bardales.

Sin embargo, el fiscal superior Javier López Romaní tomó la palabra y recusó la participación de Ruiz Arias como integrante de la Sala ya que, alegó, existen razones para cuestionar su imparcialidad.

Una de esas razones es que el magistrado ha presentado tres escritos en el caso “Los Ilegales” en el que solicitó se le excluya de un informe presentado por la Fiscalía de Crimen Organizado, en el que se le incluye como uno de los jueces superiores y fiscales que habría incurrido en el delito contra la administración pública. Dicho documento se basa en la corroboración de la colaboración eficaz y ha sido derivado a la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos.

Asimismo, el representante del Ministerio Público argumentó que en una nota periodística de Correo, el juez Ruiz Arias había señalado que se inhibiría de deliberar sobre el caso “Los Ilegales” si llegaba a la instancia judicial que conforma.

Ante estos argumentos, el juez Ruiz Arias explicó que envió los escritos para que el fiscal de Crimen Organizado se rectifique en ese informe en donde se le señala como ponente en un expediente, lo cual, según refiere, es falso, ya que quien tuvo a cargo el proceso fue el investigado Daniel Meza Hurtado.

Por este caso es acusado el juez Meza Hurtado de recibir 20,000 soles de manos de León More para confirmar la sentencia de primera instancia que condenaba a ocho años de cárcel al policía Saulo La Torre por lesiones graves cuando el Ministerio Público acusó por secuestro y requería 30 años de cárcel.

En dicha reunión, según el aspirante a colaborador eficaz, participó también Ruiz Arias, quien le pidió a Meza que fije el monto.

Sobre esto Ruiz Arias indica “ya he verificado las actas de debate y designación donde aparece firmando la sentencia y dirigiendo el debate el señor Meza”.

“Están buscando cosas para no dejarme suelto, esto lo está haciendo el señor fiscal, no tengo interés particular en este caso, mi conducta es intachable, no tengo que ver con nada, acepto la recusación e inhibición, depende de la Sala si acepta”, finalizó el magistrado.

La misma sala de apelaciones deberá decidir sobre el pedido de recusación, para lo cual deberá integrar a otro juez y así deliberar.

La audiencia de apelación de la medida que declara infundada la prolongación de prisión preventiva contra “Los Ilegales” ha sido reprogramada hasta que se resuelva la recusación.

Por otro lado, se conoció que el fiscal superior Juan Fernando Paredes Portocarrero ha solicitado la nulidad de la medida que revoca la medida judicial que declara improcedente el cese de prisión preventiva solicitada por el abogado de Francisco Pacherres.

Dicha revocatoria fue dictaminada por la Tercera Sala de Apelaciones de Piura, conformada por Ruiz Arias, el 27 de mayo de 2019.

El fiscal considera que dicha decisión no tuvo sustento jurídico y que existe falta de motivación. Esto debido a que la Sala señaló que el hecho que el imputado se haya presentado después de casi dos meses luego de que se le revocara el cese de prisión preventiva no implica un peligro de fuga, por lo cual le dio nuevamente libertad.

El magistrado Hernán Ruiz manifestó que no tiene proceso administrativo ni penal en el caso “Los Ilegales”.

“Me inhibo para evitar suspicacias porque no tengo intereses, tengo la conciencia limpia, también me inhibí en el caso de los investigados Ernesto León y de Francisco Pacherres pero la sala no aceptó, ya que no hay proceso en mi contra y continué”, dijo Hernán Ruiz.