Revisión de expedientes de la Contraloría obligaría al GORE a cambiar a funcionarios

Síguenos en Facebook

Desde hoy y hasta el viernes, la Contraloría realizará un operativo para revisar los expedientes de los funcionarios regionales y de las municipalidades de Piura, para determinar si la designación de funcionarios en cargos de confianza se está realizando de acuerdo a la normativa aplicable y disposiciones vigentes (entre ellas, cumplir con el perfil para ejercer el cargo).

Los auditores verificarán también si la designación de personal de confianza es mayor al 5% permitido por ley, o si se dejó sin efecto los documentos normativos que regulaban los perfiles de puestos para la designación de los cargos de confianza, entre otros.

LOS OBSERVADOS

Como se sabe, en el gobierno regional, unos 14 funcionarios fueron observados por la Comisión Revisora del Consejo Regional, la cual concluyó que no cumplían con el manual y el reglamento de organización y funciones.

No obstante, estos no serían los únicos que no cumplirían los requisitos, ya que dicha comisión terminaba en estos días de revisar otro paquete de más de 70 hojas de vida, entre los cuales se cuestionaba la designación de otros funcionarios.

Cabe señalar que entre los observados se encuentran el gerente general Jesús Torres Saravia, el subgerente de Cooperación Técnica, Juan Zurita, jefe del PAS (Programa de Apoyo Social), el titular de la Dirección de Energía y Minas, Percy Fiestas, entre otros funcionarios.

Este informe ya lo tiene el gobernador Servando García, quien mantiene a la mayoría de los observados en sus cargos.

Pero no solo los funcionarios regionales están en la mira. La Contraloría también verificará los perfiles del personal de confianza que ha sido contratado en las municipalidades provinciales y distritales, en donde no hubo mayores cuestionamientos, principalmente porque el oficialismo es mayoría y no ha habido mayor intención de cuestionar a los funcionarios.