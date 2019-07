Roban más de 7,000 soles en objetos

Síguenos en Facebook

Continúan los robos al paso en Piura. Una ingeniera se llevó el susto de su vida y también sufrió golpes en diferentes partes del cuerpo tras ser víctima de la delincuencia.

La noche del viernes, cuando Y.C.V.M, se trasladaba hacia su domicilio en una mototaxi de un familiar por la calle Cadalzo Seminario, a la altural del cuartel Grau, fue asaltada por dos ladrones que iban en una motocicleta.

La víctima señaló que la motocicleta negra, sin placa, cerraron el pase a la mototaxi y rápidamente uno de los delincuentes la despojó de su mochila donde llevaba una moderna laptop, valorizada en más de 3 mil soles, su equipo telefónico, dinero en efectivo, tarjetas de crédito y otros objetos de valor.

“Cuando pasaba por el callejón que está por el coliseo, cerca al colegio Magdalena, me robaron. Quise coger la mochila y me he caído con todo al pavimento. Tras el atraco, que solo fue cuestión de minutos, los hampones emprendieron la huida por la urbanización Buenos Aires", señaló.

La ingeniera civil denunció el hecho en la comisaría de Piura, pero poco pudieron hacer para dar con los ladrones.