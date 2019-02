Rodolfo Rodríguez: “En marzo se espera que haya un acumulado [de lluvias] de 70 mm”

Síguenos en Facebook

El especialista de la Universidad de Piura habla sobre los pronósticos de lluvias para el mes de marzo y la variabilidad del clima en los últimos años.

¿Cuántos años tiene el radar de perfilador de vientos?

Este año cumple 30 años.

Desde 1989…

Desde ese año se han ido instalando diversos dispositivos de medición atmosférica, geofísica, en convenio con el Instituto Geofísico del Perú (IGP). El perfilador de vientos fue el primero que se instaló.

También van a instalar un dispositivo…

Se trata de un radar de lluvias que llegará a mediados de marzo para la detección y seguimiento de las lluvias que ocurren en la región. Está valorizado en medio millón de soles.

¿Se instalará en la UDEP?

Sí, se instalará en el campus, donde funcionan los demás equipos. Ya está preparada una torre de diez metros y una cabina. En la parte superior de la torre estará una antena parabólica que estará girando constantemente, buscando las precipitaciones.

¿Cuánto tiene de alcance?

Tiene un alcance de 100 kilómetros a la redonda. Más o menos es una distancia de aquí hasta Talara, en línea recta. Cubrirá gran parte de la costa y una parte de la sierra de la región Piura.

¿Las lluvias de marzo serán fuertes?

Estadísticamente, marzo es el mes más lluvioso del año. Este mes de febrero tiene su promedio de lluvia normal. Hay que esperar que en marzo llueva más. Esto aunado a las condiciones oceánicas que hay en este momento, de 1 a 3 grados por encima de lo normal. Eso define que ocurra un Niño de moderada magnitud.

¿Durante el Niño Costero, en cuánto aumentó la temperatura del mar?

Estuvimos entre 5 y 6 grados por encima de lo normal.

¿Entonces confirma que las lluvias no serán tan fuertes como las del 2017?

No. Las lluvias no serán de esa magnitud.

¿Estaríamos hablando de lluvias de 30 litros por metro cuadrado?

Será más.

¿De cuánto?

Para que tenga una idea, el acumulado del mes de febrero para la ciudad de Piura es de 35 milímetros (35 litros por metro cuadrado). Ese es un valor típico para este mes de febrero. En marzo se espera que haya un acumulado de hasta 70 milímetros.

A este fenómeno le están asignando otros nombres…

Son variantes. Para distinguirlos se les llama Niño Global porque implica el calentamiento de gran parte del Océano Pacífico, especialmente en la región ecuatorial.

¿El fenómeno del 2017 no tuvo esas características?

El 2017 ocurrió lo que denominaron el Niño Costero, que implicó el calentamiento del agua del mar pero en una pequeña región de las costas de Perú, Ecuador y parte de Chile. Ya sabemos todos los efectos que tuvimos.

La NOA tiene una interpretación del fenómeno del 2017…

Para la NOA, que es la agencia de Estados Unidos que monitorea el clima, el 2017 no fue un año de Niño. Ellos dicen que hay un Niño cuando la temperatura del agua del mar supera 2 o 3 grados por encima de lo normal. Ese es su regla. No importa si llueva o no.

Nosotros lo asociamos a las lluvias…

Para nosotros es implícito la lluvia. Para ellos solo basta la elevación de la temperatura del agua del mar. Por eso, para ellos no hubo Niño pero sí lo que denominaron Niño Costero.

¿Y el Niño Modoki qué características tiene?

Es una variante con calentamiento simultáneo del Océano Pacífico con el Atlántico. Es por ello que las lluvias han empezado por la parte sur como Chile, Moquegua, Tacna y Arequipa.