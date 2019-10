"Seguimos en el abandono, en el olvido, no hay nada de cambios"

Síguenos en Facebook

Cuatro días después de asumir el cargo, un 27 de marzo del 2018, el presidente Martín Vizcarra llegó a Piura para acelerar el proceso de reconstrucción, la construcción de viviendas y la rehabilitación de la infraestructura dañada.

Ese día, Vizcarra Cornejo dijo que al ritmo actual, ese proceso tomarían unos 10 años. "Tenemos que hacer ajustes. No puede ser que un proceso de licitación (de obras públicas) tome seis a nueve meses", señaló.

Ha pasado más de un año y medio desde ese anuncio, y nada ha cambiado para los casi un millar de damnificados que residen en el kilómetro (km) 980 de la carretera Panamericana, en donde se refugiaron luego del desborde e inundaciones que destruyeron sus humildes viviendas.

A lo largo de este tiempo, han visto desfilar comitivas presidenciales y ministeriales cargados solo de promesas, por este motivo le piden al presidente Martín Vizcarra que cumpla con sus ofrecimientos antes que termine su mandato.

CRISIS Y ABANDONO

Yenny Chiroque Ramos, dirigente del asentamiento Nuevo Santa Rosa, consideró que la crisis política por la que atraviesa el país podría afectar el proceso de reconstrucción "porque los acuerdos se irían abajo, ojalá que traten de apoyarnos porque esta crisis nos ha perjudicado bastante".

"No hemos tenido el apoyo de las autoridades, lo que tenemos es por el esfuerzo que cada uno ha logrado para sus hijos. Nuestras casas son de material rústico, y ahora con el cierre del Congreso esperamos que no se olvide de los piuranos, porque como ven, vamos a cumplir tres años y seguimos en el abandono, el olvido, no hay nada de cambios", indicó la dirigente de la zona.

Recordó que les prometieron que el Ministerio de Vivienda les construiría sus casas. "Al principio, el presidente nos dijo que nos iban a dar 62,000 soles, pero ahora nos vienen con 22,000, por eso hicimos un paro pacífico para que nos aumenten a 32,000 para que las casas sean bien construidas".

"Hace 22 días vinieron los de Vivienda para informarnos que no se podía porque los terrenos eran de propiedad privada, pero ya la empresa cedió las tierras para que construyan pero nada. Pero con lo que ha pasado en el Gobierno, no sabemos qué pasará", acotó Yenny Chiroque.

Carlos Paz Valencia, secretario general de Nuevo Santa Rosa, indicó que la empresa Keheda, dueña de las tierras en donde están asentados, está esperando la cantidad de beneficiarios, para hacer la lotización, luego del pago de 300 soles; después se independizará para que se realice la transferencia a la municipalidad".

"Vamos a cumplir tres años pero por parte del Estado no hay la voluntad y humanidad para resolver el problema, porque estamos acá no porque queramos, sino por seguridad debido a las inundaciones, creo que el Estado debe tomarlo en cuenta y agilizar, hay una crisis política, pero ya hay acuerdos, se ha avanzado y se puede continuar", aseveró.

Rosa Flores Castro, junto con su esposo ya de la tercera edad, dijo que siguen padeciendo penurias porque el Gobierno no les ha dado el bono prometido para construir sus viviendas. "Estamos esperando que se acuerden de nosotros. Antes vivía en el anexo Santa Rosa, mi casa se inundó, todo quedó dañado, ya no queremos regresar allá.

Mi esposo tuvo un accidente hace siete años y se malogró las piernas y ya no puede caminar", contó con pena la humilde mujer.

SIN SERVICIOS BÁSICOS

Tras un breve recorrido se pudo observar que las familias continúan viviendo en sus precarias viviendas hechas de carrizo, quincha y madera, levantadas sobre las candentes arenas del desierto.

Gracias a un acuerdo que firmaron con la empresa Santa Regina, la zona en donde hay ocho asentamientos humanos, cuenta con agua potable, aunque en forma esporádica, la cual tienen que guardar en baldes y racionarla para que les dure para lo más elemental.

No cuentan con desagüe y menos con servicios higiénicos, lo que los ha obligado a construir silos para hacer sus necesidades fisiológicas.

La institución educativa estatal es la única que cuenta con sus servicios higiénicos para los casi 200 escolares que estudian allí, pero estos fueron construidos para ser usados por seis meses, pero al no haber otro lugar, su uso se ha prolongado por más de dos años, con el riesgo de que estos colapsen y se genere una epidemia.

Yara Zúñiga, una comunicadora que gracias a un convenio entre la ONG Enseña Perú a la cual pertenece, y la UGEL (Unidad de Gestión Educativa Local) Piura, cubre una plaza de profesora en la escuela multigrado de cuarto y quinto de primaria.

"Las condiciones en las que se vive acá son infrahumanas, los niños se enferman de diarrea, les salen manchas en la cara por el sol y hongos porque no hay agua. El 80% de los niños tiene anemia, el puesto de salud, que es un contenedor, funciona una vez a la semana", contó.