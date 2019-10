Segundo Dioses concentra el apoyo de la oposición

Síguenos en Facebook

El candidato Segundo Dioses, de la lista Dignidad Universitaria, está concentrando el respaldo de la oposición para la segunda vuelta, en la que disputará el rectorado de la UNP con el postulante oficialista, Santos Montaño Roalcaba, de la lista Universidad y Desarrollo.

RESPALDO

El exaspirante Sigifredo Burneo resaltó que el grupo Trascendencia Universitaria acordó apoyar a Segundo Dioses.

"Nuestra intención es contribuir al mejoramiento de la vida interna universitaria. En esa medida, estimamos que en las actuales circunstancias el doctor Dioses es quien encarna esa posibilidad", indicó, para agregar que su apoyo ya lo han hecho público.

"Esperamos unas elecciones limpias en la segunda vuelta, que no hayan presiones de nadie, que no se amenace, que no se trate de hacer cosas reñidas con la moral sino que se deje votar libremente, tanto a docentes como a alumnos", dijo Burneo.

FRENDE DE OPOSICIÓN

El expostulante Lucio Arana indicó que todavía no se han reunido. "No hemos conversado, pero la idea es que toda la oposición hagamos un trabajo conjunto", expresó.

"Esta semana vamos a ver si es posible un solo frente para desterrar a ese grupo que ha hecho daño a la UNP", señaló.

Refirió que "de acuerdo a los resultados, el estudiante ya se dio cuenta que la universidad necesita un cambio sí o sí". "A nivel de estudiantes se podría trabajar para que aumenten los votos a favor de la oposición", agregó.

En cuanto a los docentes, "sí vamos a reunirnos para buscar puntos de coincidencia", anunció Arana Sánchez.

Marcando cierta distancia, el excandidato Federico Guerrero dijo: "cada candidato debe salir a buscar sus votos, es una labor personalizada. No hay endose de votos para nada".