Separan del directorio del Peihap a Hugo Garcés por cuestionamientos

A través de la Resolución Ejecutiva Regional N°398-2019, publicada en el portal web del Gobierno Regional de Piura, dio por concluida la designación del ingeniero Hugo Garcés Solano como miembro del Consejo Directivo del Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura (Peihap), por cuestionamientos al figurar su hijo como socio de la empresa que ganó la buena pro para los trabajos de limpieza del túnel trasvase del Peihap.

La empresa ganadora de realizar los trabajos, Construcciones y Servicios Generales Kahory S.A.C, es integrada por Jorge Chorres Taboada y figuraría como socio Carlos Garcés Parra, hijo del exfuncionario del Peihap. Situación que ha sido negada por el exdecano del Colegio de Ingenieros de Piura

Al mismo tiempo que el gerente regional, Jesús Torres Saravia, anunciaba la separación de Garcés, este presentó su carta de renuncia por falsedades en su contra; según señaló en el documento. También, evalúa la posibilidad de denunciar a los funcionarios que originaron su separación del cargo, uno de ellos sería el gerente regional Jesús Torres.

Grcés Solano asegura que su hijo no es socio de Kahory S.A.C desde diciembre del 2018 y existe un documento que lo demostraría y que fue presentado por la contratista al Peihap.

“Mi hijo no es socio de esa empresa, tengo un documento notariado que lo demuestra. A mi me están acusando de algo que no es, la demanda sería contra el gerente general porque el argumento que utiliza es falso, ellos han tergiversado la verdad”, puntualizó.

PROYECTO

A la fecha, el avance físico del proyecto es de 22% y 57% de avance financiero.

“Hemos encontrado una obra paralizada, contratos resueltos y el ingreso al túnel obstruido. La nueva licitación para los trabajos de limpieza del túnel trasvase tomorarían 30 días más”, dijo Torres Saravia.