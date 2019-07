Servando García: "La única persona que puede dar o quitar confianza es el gobernador”

Síguenos en Facebook

El gobernador regional de Piura, Servando García Correa, defendió la encargatura del secretario técnico anticorrupción y alegó que están por definir la suerte de los funcionarios observados, que aparentemente no cumplen el perfil. También se refirió a la reconstrucción.

¿Cuál es el balance que hace de su gestión?

Es bastante positivo, puesto que hemos conseguido cosas concretas en estos siete meses de gestión.

¿Qué logros?

En el tema de defensas ribereñas se han conseguido 236 millones de soles para los tramos I y II. También ha empezado la ejecución del expediente técnico del Hospital de Sullana y los estudios de pre inversión para el Hospital de Alta Complejidad.

Además, se ha logrado que salga a licitación la elaboración del perfil para el proyecto Vilcazán. Y en unas semanas más, la firma del contrato de masificación del gas, que a muchos parecía casi imposible.

¿Por qué no avanza la reconstrucción?

Ese tema no lo maneja directamente el gobierno regional. Hay que ser claro, hay una autoridad para la reconstrucción. Y no solo la tiene el gobierno regional. Desde que iniciamos la gestión, se descentralizaron más de 200 millones de soles, a municipalidades distritales y provinciales.

Pero, el mayor porcentaje, el 80%, lo tiene el gobierno central, a través de los ministerios. Y el avance es muy poco, bordea el 16% en más de dos años, entonces no es culpa del gobierno regional.

¿Se van a superar diferencias con el Consejo Regional?

En política, eso no es nuevo, no será el primero ni el último, en que hay algún tipo - si se quiere llamar- de diferencias, básicamente de pensamiento. Pero, eso no dificulta una relación adecuada con el Consejo.

¿Se está perjudicando el trabajo de la Comisión Anticorrupción?

Como siempre he dicho, en el tema anticorrupción el señor (José) Martínez (Gómez) no es de mi gestión, viene de la gestión de Reynaldo Hilbck. En eso hay que ser sincero. Más bien, mal haría yo en poner a alguien de mi confianza, lo que generaría suspicacia.

Yo no tengo nada contra él.

¿Ud. va a mantener su posición?

Lo que nosotros estamos diciendo: si hay algún tipo de cuestionamiento, obviamente se le quitará la confianza.

¿La situación es tirante con el Consejo, al punto que evalúan denunciarlo?

De mi parte no, yo tengo todo el respeto hacia los once consejeros. Son una entidad legislativa, si ellos creen que nos hemos salido de la ley o hemos actuado contra ella, están en todo su derecho. Pero, yo considero que todo lo que se ha actuado es en base a ley.

Semanas atrás nos contestó Servir que la función del Consejo es normativa y fiscalizadora. Y que la única persona que puede dar o quitar confianza, en este caso designar, es el gobernador.

¿Qué pasó con los funcionarios que no cumplen el perfil?

Nosotros hemos obedecido las observaciones que nos ha hecho Control Interno, la Contraloría. Esto no es solamente del Gobierno Regional Piura, sino a nivel nacional. Ya se han levantado en algunos casos las observaciones. Estamos a la espera de un informe que nos haga llegar Control Interno. Aquellos que lograron superar las observaciones se mantendrán y aquellos que de alguna manera no lo lograron, se tendrá que cambiar, porque nosotros queremos actuar de acuerdo a la norma.

¿Cuándo ocurrirá esto?

Depende. Estamos a la espera del informe de Control Interno respecto de once funcionarios fundamentalmente.

¿Cuáles son las expectativas?

Queremos que este 28 de julio (hoy) se anuncie que la masificación del gas va, que se ratifique el tema de los hospitales.