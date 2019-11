Sin pistas de paradero de exalcalde de Jíbito

Síguenos en Facebook

Desde el 28 de octubre, el exalcalde de la Municipalidad Delegada del Centro Poblado Jíbito, Pedro Sernaqué Inga, desapareció en el distrito de Miguel Checa. La Policía y la Fiscalía han realizado diligencias, pero hasta ahora no se tienen pistas certeras del paradero o sobre qué le ocurrió a la exautoridad edil.

TEMOR

María Lucila Sernaqué Inga (41), hermana del exalcalde, que formuló la denuncia ante la comisaría de Miguel Checa, expresó el temor de que algo malo le haya ocurrido porque, pese a la búsqueda que han realizado, no han logrado dar con él.

"No está de viaje", aseguró la mujer, para agregar que sus pertenencias están intactas en su casa, su maletín, su ropa, su mochila que cargaba al trabajo, todo lo que tiene.

Recordó que cuando Pedro Sernaqué era alcalde de la municipalidad delegada viajaba para realizar gestiones en Lima, pero regresaba.

"Lo llamábamos a su número y él contestaba. Él nos decía cuando se iba de viaje", expresó María Sernaqué.

Refirió que hay personas que les han dicho que lo vieron con un hombre y una mujer detrás de Villa Primavera, que lo han metido en una casa de adobe y que está en medio de las parcelas.

Por eso, estaba coordinando con sus hermanos para hoy salir en búsqueda de toda esa parte, añadió.

Dijo que el sábado estuvo en ADUS buscando con sus hermanas, sin resultados.

Consideró que un joven de 18 años, que frecuentaba a Pedro Sernaqué y discutía con él, según su versión, "es el causante de todo lo que le pasa a mi hermano".

LLAMADAS

A Paúl Sernaqué Inga, hermano del desaparecido, lo llamaron el último miércoles, a las 11:00 de la noche, de un número de celular, indicándole que deposite 150 soles en una cuenta y que, ya cobrando, les iba a decir dónde estaba su hermano.

El jueves nuevamente lo ha llamado a las 6:15 de la mañana, preguntando cómo se siente. Pero, Paúl Sernaqué le ha cortado, porque piensa que lo quieren estafar con el dinero.

SE PRESENTA

El último jueves, cuando el caso ya había pasado a la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Sullana, Anderson Saúl (18) se presentó para rendir su declaración en la investigación por la desaparición de Pedro Sernaqué.

El mencionado había sido citado antes por la comisaría de Miguel Checa para el 9 y 10 de noviembre, en documento rubricado por el comisario Juan Polanco Pinedo, pero no había concurrido.

¿EN ESPAÑA?

En su declaración, en la que estuvo acompañado por su abogado David Medina Saavedra, Anderson Saúl alegó que la exautoridad edil siempre decía que iba a ir a España a un viaje de negocios y eso también le había conversado a su trabajador Anderson Palomino Ipanaqué.

"Vas a ver que en esta semana ya me voy, pero yo no le creía, y eso lo decía cerca de la fecha de su desaparición", sostuvo.

También expresó: "Decía que se iba con unos amigos que andaban en malos pasos, no me especificó de qué, incluso me dijo que iba a regresar con bastante dinero y que no iba a tener comunicación con su familia para no involucrarlos".

Sostuvo que la última vez que lo vio fue el 26 de octubre de este año y que Pedro Sernaqué salía a tomar por lugares peligrosos, como Bellavista, Querecotillo, Salitral, Villa Primavera.

Anderson sostuvo que ya se había apartado de Pedro Sernaqué, del que dijo era "demasiado cargoso y hostigante".

El mototaxista José Jesús Burneo Farías (21) declaró -ante la comisaría de Miguel Checa- que el 27 de octubre fue la última vez que lo vio, cuando estuvieron departiendo desde las 4:00 de la tarde y terminaron en una cevichería de la avenida Champagnat. Después, se retiró con su enamorada y Pedro Sernaqué se quedó en una mesa, donde había un grupo de personas, alrededor de las 11:00 de la noche.

También dijo desconocer si Pedro Sernaqué tenía problemas, pero una vez le comentó que en no le había salido un trabajo y que su vidriería se la iba a dejar a su sobrino.

El 11 de noviembre, Anderson Steven Palomino Ipanaqué (20), ayudante de la vidriería de Pedro Sernaqué, relató que el 28 de octubre, a las 12:30 del día, la exautoridad edil dijo que se iba al campo a medir unos vidrios, y ese día a las 3:59 de la tarde lo llamó, porque entró un mensaje misio del celular de Sernaqué, respondiéndole que estaba probando si había señal.

Al día siguiente, el ayudante dice que Sernaqué lo llamó a las 8:26 a.m., pero no le contestó y solo le envié un mensaje: "Ya voy llegando don Pedro (...)", pero no le respondió y después ya no tuvo comunicación con él.