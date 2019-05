Solo unos 2,000 mototaxistas de los 30,000 que circulan se han formalizado

Síguenos en Facebook

Por las calles y avenidas de los distritos de Piura, Castilla y Veintiséis de Octubre, circulan según la municipalidad de Piura, unos 30,000 mototaxis, pero hasta ha fecha, apenas solo unos 2,000 mil han cumplido con este trámite de formalizarse, proceso que llevó a cabo la gestión anterior y que no concitó el interés de los conductores de estos trimóviles.

Así lo dio a conocer el presidente de la Comisión de Transportes de la comuna, Daniel Verástegui Urbina, quien ayer respondió a los requerimientos de los representantes de la Fedumop (Federación Unificada de Mototaxistas de Piura), quienes realizaron un plantón frente al palacio municipal, exigiendo la ampliación del anillo vial, y que la comuna los atienda.

FORMALIZACIÓN

Verástegui Urbina dijo que hay 160 asociaciones formales, de las cuales 75 tienen en estos momentos sus papeles en regla, y por tanto pueden participar de las elecciones para conformar la Comisión Técnica Mixta (CTM).

Todos ellos suman aproximadamente unos dos mil mototaxistas, manifestó el concejal.

Por otro lado, precisó que hay otras 30 asociaciones que deben levantar algunas observaciones referidas, principalmente, a las revisiones técnicas, y otras 30 a las cuales se les ha denegado el permiso.

Por esta razón, la comuna está analizando modificar la ordenanza 179 para dar oportunidad al resto de mototaxistas que representan la mayoría, para que cumplan con este trámite, dando un nuevo plazo para su formalización.

Verástegui dijo que el 75% de los más de 30,000 mototaxistas son informales, porque nunca han hecho trámite alguno.

PLANTÓN

Para exigir la ampliación del anillo vial, y que se le de trámite a su formalización, así como una cita con el alcalde provincial, un grupo de dirigentes de las asociaciones afiliadas a la Fedumop, realizaron ayer un plantón frente al edificio de la comuna.

RECLAMOS

Julio Farfán Correa, presidente de la Fedumop, manifestó que organizaron el plantón, “porque desde el mes de enero me acerqué al alcalde pidiéndole una reunión y jamás lo hizo, ahora lo hemos hecho notarialmente, y si no nos atiende en esta tercera vez, estaremos haciendo un paro a nivel provincial, queremos que se haga una ordenanza de acuerdo al compromiso hecho durante su campaña”.

Farfán Correa dijo que no aceptan que se aplique la ordenanza 215 de la ampliación del anillo vial sin que antes se conforme la CTM.

“Existen varios decretos y disposiciones que señalan que debe haber una CTM, no puede haber una ordenanza distinta en cada distrito. Si bien es cierto la autoridad competente dijo que se declaró desierto el concurso, hay 2,500 mototaxistas que no nos entregan la tarjeta de circulación por un problema en el trámite con las plantas de revisiones técnicas. Primero que se instale la CTM y luego que salga la ordenanza”, manifestó.

Agregó que “de aprobar lo que van a hacer (la ordenanza y los corredores) pediremos la vacancia del alcalde porque no se está haciendo de acuerdo a ley”.

Señaló que no se oponen a la formalización, “lo que queremos es que cumpla con la hoja de trabajo que desde el 18 de enero lo firmaron varios gremios. Si la elección de la CTM se declaró desierta se tiene que convocar de nuevo.

Al respecto, Daniel Verástegui dijo que no se puede hacer una nueva convocatoria porque todavía hay quienes no renovaron sus autorizaciones y, por tanto, no podían participar, “porque solo lo hacen los formales o con autorización vigente”.

PROVISIONALES

Cuestionó a Farfán Correa respecto a la CTM, señalando que tenía un documento del año 2015 de la Fedumop, “donde el señor Farfán se opone al Régimen de Gestión Común (RGC) tripartito; entonces, primero te opones a algo que beneficia a los mototaxis, y luego pides una CTM para que se complete el RGC”.

Agregó que, efectivamente, Julio Farfán había concurrido a la comuna tres veces “pero para ver el tema de su asociación “Mi Mechita”, se le dijo que no, porque en su momento presentó una lista de cuatro mototaxis y se le denegó, ahora tendrá todo, pero después de la fecha”.

Añadió que “la propuesta que él (Farfán) ha entregado, no es de la CTM sino del anillo vial, que sí la hemos revisado, pero que no estamos obligados a llevar al RGC porque aquí solo se llevan los puntos sobre el servicio del transporte, no del tránsito, porque quien regula el tránsito y la circulación es la municipalidad provincial, y quien regula el servicio de transporte de vehículos menores son las municipalidades distritales”.

Respecto a los permisos, el presidente de la Comisión de Transportes dijo que facilitarán el trámite para los conductores entregando una autorización provisional para que pasen las revisiones técnicas y luego soliciten la autorizaciones definitivas.