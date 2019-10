Sub-17: Un mundial que acelerará la inversión

Síguenos en Facebook

Como en el año 2005, nuestro país ha sido elegido por la FIFA (Federación Internacional de Fútbol Asociado) como anfritión del Campeonato Mundial de Fútbol de la categoría Sub 17 del año 2021, siendo Piura una de las ciudades consideradas como sede.

La Conmebol (Confederación Sudamericana de Fútbol) informó en su página web que la decisión fue tomada durante el Consejo FIFA celebrado en la ciudad de Shanghái, considerando que antes se le había quitado a nuestro país la sede del mundial Sub-20 por problemas extrafutbolísticos.

INVERSIÓN

Si bien se trata de un evento deportivo, al igual que los Juegos Panamericanos que arrastraron consigo una serie de obras de mejoramiento de la infraestructura y nuevas edificaciones, este nuevo mundial para nuestra región podría significar, para algunos especialistas, un aceleramiento de las inversiones de las obras públicas y privadas, así como de la Reconstrucción, que está retrasada.

Williar Hebert Hidalgo Villar, exdecano del Colegio de Economistas de Piura, expresó que un evento de este tipo ayudará a mejorar un poco la economía "porque va a dinamizar, a acelerar el gasto, nosotros estamos acostumbrados a tener un presupuesto pero generalmente no tenemos una meta definida, entonces si nos dicen que el próximo año habrán juegos mundiales, entonces ya tienes una fecha definida y quieres correr para que tu calle, el aeropuerto con los hospedajes, los alojamientos tengan pase, dedicas tu presupuesto municipal para arreglar algunas vías o calles que no estaban planificadas; acelerar en la ejecución".

El especialista indicó que si bien el evento solo durará algunos días, se generará expectativa en el capital privado y decidirá hacer mejoras en sus áreas y locales, como los restaurantes, "no importa que les vaya bien o mal, el hecho es que el mismo evento genera una expectativa y los hace invertir, hacer el esfuerzo".

"De alguna manera, estar en la lista ayuda a crear un espacio previo donde, me imagino, lo primero debe haber una fuerte inversión (...) ya sea para implementar las principales vías, o para poner atractiva la ciudad y presentarla a los visitantes, porque no solo vienen los jugadores, sino también un grupo de hinchas detrás de estas que ayudarán a dinamizar la economía.

"La gente aprovecha no solo para ver el partido, sino viene por dos, tres cuatro días, o de repente en fechas intercaladas y de esa forma ayuda, pero decir que va a ayudar significativamente como que dará un vuelco al desarrollo económico, no tanto", señaló Williar Hidalgo.

"También va a depender del fixture, en el 2005 tuvimos buenas delegaciones que mueven mucho público, como México, que es bien activa, bien movida que le gusta la jarana, que le gusta la actividad, también vinieron muchos de Ghana, ese sector fue bien dinámico", recordó el exdecano del colegio de Economistas.

PARQUE ZONAL

Por su parte, el alcalde de Castilla, José Aguilar Silva, consideró que albergar un evento de esta naturaleza es un reto.

"Como ciudad, el reto es grande, si Dios quiere y no pasa nada, hacia ese año ya tendremos un distrito con grandes cambios, no a un 100% porque la falta de recursos no permite avanzar muy rápido, creo que hasta esa fecha habrá una ciudad más iluminada, espacios públicos recuperados, mejor limpieza, mejor seguridad", estimó Aguilar.

"Y también se podría concretar la propuesta de que el parque zonal 3 de Octubre sea utilizado como una cancha alterna para los entrenamientos de los equipos participantes, y por allí tendríamos una intervención que beneficiaría a los castellanos".

Aguilar recordó que esta propuesta se presentó cuando el Perú intentaba conseguir la sede para el Mundial Sub-20. "La FIFA hizo una visita a algunos recintos deportivos, incluyó al parque zonal 3 de Octubre para mejorar la cancha, algunas tribunas, servicios higiénicos, y si es que se da el mundial, el parque zonal contará con esta pequeña intervención".

Para Guillermo Dulanto, economista y máster en Administración, al igual que en el mundial anterior, la llegada de los turistas generará un efecto multiplicador que beneficiará a todos los sectores relacionados.

"Al igual que en el mundial anterior, la llegada de turistas, de los países que vendrán en Piura, es algo positivo que genera un efecto multiplicador en transportes, alimentación,hospedaje, es el principal impacto", indicó.

Además de la inversión que haga la FIFA, consideró que "también debe haber una inversión del gobierno peruano para mejorar el estadio, los alojamientos, el turismo con todas sus implicancias, y otro tema adicional puede ser lo de las entradas y todas las mejoras que pueda hacer en la ciudad para recibir bien a los visitantes, tanto del gobierno regional como del municipio de Piura", señaló Dulanto Rishing.

Quien sí se mostró un poco excéptico fue el economista Humberto Correa Cánova, porque mientras no asegures condiciones, estabilidad, servicios, mientras parte de la producción que atendería a los visitantes más allá del sector de los hospedajes y alimentación, no tiene mayor efecto.

"Que es importante sí, pero nosotros no fabricamos las camisetas, los insumos, dependemos de mucha producción de consumo final importado, que es lo que más se va a consumir. Es un impacto relativo", remarcó.

Agregó que es interesante porque las autoridades se preocuparán por mejorar calles, accesos y poner en valor el estadio Miguel Grau, que hasta ahora no le permite al Atlético Grau jugar en la ciudad, lo que permitiría dinamizar el pequeño comercio.