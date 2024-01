Delincuentes atacan una vivienda ubicada en la calle Los Pinos del A.H Pilar Nores, en el distrito de El Obrero, provincia de Sullana, arrojando un artefacto explosivo (dinamita) como muestra de amenaza contra la familia.

Según fuentes policiales, la explosión provocó daños materiales, resultando la puerta y la venta destrozada por el fuerte impacto.

Ante el hecho, personal de la Unidad Especializada (UDEX) llegó al lugar para iniciar con las investigaciones frente a esta amenaza. Según manifestaron, el explosivo se trataba de mecha lenta o mecha de seguridad color verde.

No obstante, el dueño de la vivienda O.A.C (34) habría indicado que no ha recibido ninguna amenaza de ningún tipo por lo que no entiende el ataque. Al parecer, los extorsionadores se habrían equivocado de casa.

Pese a ello, el agraviado denunció el hecho para identificar a los responsables del ataque que alarmó a la familia y a los vecinos de la zona ante la ola de asaltos y robos en la provincia de Sullana.