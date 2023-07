El alcalde provincial de Sullana, Marlem Mogollón Meca denunció que otra vez, viene siendo amenazado y extorsionado, junto a su familia, donde no le piden una cantidad de dinero, pero que le señalan que saben sus movimientos. Esto ocurre a pocos días de la sesión de un pedido de vacancia que se realizará el próximo 20 de julio, tras la denuncia de un ciudadano que culpa a la autoridad de haber otorgado una obra a una empresa donde él trabajó.

“Estas amenazas vienen desde el mes de abril que procedí de acuerdo a ley en el cual interpuse la denuncia. Pero esta vez sí es una amenaza más crítica, pero que no me amilana. Efectivamente sí me están amenazando y extorsionando, a mi familia y a mí, de que pague una cantidad de dinero, pero me parece raro que me estén extorsionando cuando el tema de la vacancia está próximo a realizarse. Esto quiere decir de que, ¿Qué cosa está sucediendo? de que me dedique a resolver los problemas de índole político, legal o delincuencial como éste (amenazas) y no ver el problema de la ciudad de Sullana...”, dijo la autoridad edil que dio a conocer este hecho mediante una red social.

Explicó que en los mensajes de texto no le dicen la cantidad de dinero de la extorsión que le indican. “(También) he recibido un videos de mi casa como diciéndome (los delincuentes), ´mira, estamos cerca, te estamos vigilando´”, enfatizó el burgomaestre Mogollón Meca.